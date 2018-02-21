Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Afrin operasyonundan çocuk istismarına kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Erdoğan şöyle konuştu: Harekât hem güvenlik güçlerimizin hayatını riske atmamak hem sivillere hassasiyeti ile hareket ettiğimiz için yavaş ilerliyor görülebilir. Ama şurası unutulmamalıdır ki; Biz oraya hâlen ülkemizde yaşayan yüz binlerce bölge halkı için güvenli ve yaşanabilir bölge olabilmesi için bu hâle getirmek için girmiş bulunuyoruz. Adım attığımız her yerin bundan sonra güvenli olarak kalması bizim için çok önemli. Aynı şekilde sahada belli hazırlıkların yapılması zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecek.



BOYNUMUZUN BORCU

Böylece şehire galen yardımların hem önü kesilecek hem de terör örgütünün kimse ile pazarlık yapabilme imkânı kalmayacaktır. Türkiye’yi güneyinde oluşturacakları terör koridoru ile çevrelemeye, esir almaya kalkanlara bu işin öyle kolay olmadığını göstermekte kararlıyız. Türkiye’nin kırmızı çizgilerini yok sayanlara, gerekiyorsa alınlarının ortasına bu çizgileri nakşederek var olduğumuzu göstermek boynumuzun borcudur.



DÜZENBAZLA YÜRÜNMEZ

Âdeta bir orta oyununa, tiyatro müsameresine dönen bu rezilliği bitirmek yerine daha ileriye taşıyanlar kimseye değil sadece kendi itibarlarına darbe vurduklarını bilmelidirler. Bu gidişle dünya üzerinde böylesine iki yüzlü, yalancı, düzenbaz bir ülkeye güvenip de yol yürüyecek, ortak politika izleyecek devlet kalır mı bilemiyoruz. Daha bize söylediklerinin yankısı dinmeden arkalarını dönüp bambaşka sözler edenlere bizim vereceğimiz değer de işte bu kadar olur.



ÜZÜNTÜLÜYÜZ ÖFKELİYİZ

Bize ‘terör örgütlerine silah vermiyoruz’ dedikleri anda bile silah teslimatlarının yapıldığını belgelediğimiz hâlde büyük bir pişkinlikle iddialarını sürdürdüklerini görmekten elbette üzüntü duyuyoruz. Yüzlerine vurduğumuz yanlışları karşısında bize ‘çözeceğiz’ dedikleri hâlde hâlâ aynı işleri yaptıklarını görmekten dolayı üzüntünün ötesinde öfkeliyiz.



TOKADI DEDENE SOR

Birileri Osmanlı tokadının ne olduğunu soruyor, bu soruyu soranlar bizim tarihçilerimizi ya da batılı tarihçilerin yazdıkları Osmanlı tarihi ile ilgili kitaplarını okusunlar. Dedelerinden ya da onların babalarından 1. Dünya Savaşı’nda, Çanakkale’de Kûtülamare’de veya diğer cephelerde savaşmış olanlar varsa onlara sorsunlar Osmanlı tokadının ne olduğunu. Daha da merak ediyorlarsa buyursunlar Afrin’e gelsinler. Bu tokadın hak edenden başka kimseye atılmadığını da öğrensinler.



ADI “CUMHUR İTTİFAKI”

(AK Parti-MHP ittifakı hakkında) Genel Başkanlar olarak bu konuda mutabık kaldık. Artık bu iş bitmiştir. Detaylar hakkında üçlü grup arkadaşlarımız kamuoyunu bilgilendirecekler. İttifakın adına Cumhur İttifakı diyebiliriz. Mutabık kaldığımız, Cumhur İttifakı’dır. Şu andaki görüntü iki partili gibi görünüyor ama ‘üç olamaz’ diye bir şey yok. Şimdi AK Parti ve MHP olarak kesinleşmiş olan budur.

Afrin’e girecekler bedelini öder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’ya gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’u ağırladı. İki lider, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

(Afrin’e girmeye çalışan Esad yanlıları): Bugün (dün) akşam saatlerine doğru oradaki Şii milis güçlerinin pikaplarıyla Afrin'e doğru bir hareketliliği tespit edilmiş. Fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette.

Putin ve Ruhani ile zaten mutabakatımız var. Terör örgütlerinin bazen yanlış adımları oluyor. Bunlara tabii fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler.

FETÖ, Türkiye ve Makedonya için ciddi tehdit. Bu örgütün kökünü dünyanın her tarafında kazıma noktasında kararlıyız. FETÖ terör örgütünü inşallah dostlarımızın da desteğiyle Balkan coğrafyasından söküp atacağız.

(Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim anlaşmazlığı): Burada hiçbir tereddüt söz konusu değil. Zaten biz anayasal ismini ilk tanıyan ülke olduk. Türkiye diplomaside hiçbir zaman ikircikli tavır takınmamıştır. Biz kararımızı verdikten sonra artık ölürüz, oradan bir daha dönmeyiz.