Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti 5. Olağan Yozgat İl Gençlik Kolları Kongresinde açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslim’in yakalanması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının Zeytin Dalı Harekatı’nı etkilemeyeceği yönünde açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin başlattığı Zeytin Dalı harekatı’nın başarıyla devam ettiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Bu harekatın amacı terör örgütleri, teröristler onlara ait araç, gereç, mühimmat ve benzeri sığınakların imha edilmesi. Bölgenin terörden ve teröristlerden arındırılması, bölgede yeniden istikrar, barış ve huzur ortamı tesis edilerek bölge halkının terör örgütlerinin baskı ve zulümden kurtarılmasıdır. Hem ülkemizin sınırlarının güvenliğinin sağlanması hem de sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Türkiye bu harekatı terör örgütlerine ve teröristlere karşı yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı karara baktığımız zaman bu karar terör örgütleriyle mücadele kararın kapsamı dışında tutmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin sürdürdüğü harekatı bu kararın etkilemesi söz konusu değildi. Çünkü biz bölgede sadece PKK ile KCK, PYD, YPG terör örgütleriyle değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütüyle de mücadele ediyoruz. Buralarda da insani ihtiyaçlarda ve insani yardımlarda herhangi bir sıkıntı da söz konusu değildir. O nedenle harekat bu karardan etkilenmeden devam edecektir” dedi.

PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslim’in hakkında yakalama kararı olduğunu da hatırlatan Bozdağ, “Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği bir karar üzerine aranan kişilerdendi. Kendi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Son günlerde kendisinin Çekya’da bir otelde kaldığına dair bilgiler gelince Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığımız Çekya İnterpol'üyle irtibata geçerek bu terörist başının yakalanması ve Türkiye’ye iadesini talep etmiştir. Bu çerçevede ilgili kişi yakalanmıştır. Şu anda gözaltındadır hem Dışişleri Bakanlığımız hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız iade süreciyle ilgili Türkiye’nin üzerine düşenleri yapma konusundaki çalışmaları sürdürüyorlar. Dışişleri Bakanımız belki görüşmüştür ya da görüşüyordur. Çekya Dışişleri Bakanıyla. Bizim dileğimiz bunun Türkiye’ye iade edilmesidir. Bildiğiniz gibi hem Türkiye hem Çekya suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi’ne taraftır. Dolayısıyla aramızdaki hukukta bunun gözaltına alınması ve iade evrakları gelene kadar tutuklu kalması ve ondan sonra durumun değerlendirilmesidir. Adalet Bakanlığı iade evraklarını hem Dışişleri Bakanlığı hep beraber en kısa sürede oraya intikal ettirip bu konudaki kararın süratle çıkmasına yardımcı olacaklardır. Bizim Irak Büyükelçimiz de Türkiye’nin bu konudaki talebini ilgililere ayrıca iletmiştir. Süreci biz de yakinen takip ediyoruz” şeklinde konuştu.