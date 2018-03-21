Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin İstanbul Milletvekilleriyle bir araya gelerek, İstanbul il ve ilçe kongreleriyle ilgili süreci görüştü. Edinilen bilgiler göre Erdoğan, milletvekillerinden İstanbul kongre sürecini yakından takip etmelerini, teşkilatla birlikte bu süreci götürmelerini istedi. Erdoğan ilçe başkanlarının belirlenmesinde koydukları ilkeleri sıralarken, “Dürüst olacak, ilkeli olacak, şaibesi bulunmayacak, AK Parti’ye yabancı olmayacak arkadaşlarla yola devam edeceğiz. Çünkü AK Parti ilkeli bir partidir. Biz de bu ilkelere sahip olan arkadaşları göreve getireceğiz. Yok benim tanıdığımmış, yok belediye başkanının tanıdığıymış, yok milletvekilinin ahbabıymış, hiç bunlara bakılmayacak. Dürüst, ilkeli arkadaşlarla çalışacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile yapılan ‘Cumhur İttifakına’ dikkat çekerek, “İttifakın ruhuna aykırı, söylemlerden kaçınalım, MHP ile attığımız adım çok önemlidir. Bu işbirliğine zarar verecek tutum ve davranış içinde olmayalım” ifadesini kullandı.

Yerel seçimlere yönelik değerlendirmeler de bulunan Erdoğan, MHP ile yerel seçimlerde doğal ittifaklar kurulabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yerel seçimlerde yasa düzenlemesi yaparak bir ittifak yapılması düşünülmüyor ancak her iki partinin tabanında ve teşkilatlar düzeyinde bir ittifak formatından bahsedebiliriz” dedi.

Erdoğan, erken seçim tartışmalarını da son noktayı koyarak, “Mart 2019’da yerel seçimler, Kasım 2019’da da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seç imleri yapılacak” ifadelerini kullandı.