Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

ANKARA

AK Parti’nin, seçim stratejisini belirlemek ve kampanyayı yönetmek üzere oluşturulan komisyonun en önemli gündem maddesini ilk kez oy kullanacak gençler ve Kürt seçmenin desteği oluşturuyor. Bu kapsamda, 24 Haziran seçimlerinden Meclis çoğunluğunu elde ederek çıkmak isteyen AK Parti, 1.5 milyonluk yeni seçmen ile Kürt vatandaşlar için özel bir başlık açtı. Seçim beyannamesi başta olmak üzere, kampanyada kullanılacak söylemlere kadar genç seçmenler üzerinde çalışacak olan AK Parti yönetimi, toplamda yüzde 2’ye denk gelen yeni seçmenin oyunun büyük bölümünü hanesine yazmaya hedeflendi. İlk kez oy kullanacak genç seçmen üzerinde yapılan analizlerde, büyük oranda ‘sandığa gitmeme’ fikrinin ağır bastığı belirtilirken, AK Parti gençleri sandığa yönlendirmek için ‘seçmen bazlı’ çalışma yürütecek. Seçim beyannamesinde de gençlere yönelik yeni hedeflere yer verilecek.



BÖLGE ADAYLARINA İNCE AYAR

AK Parti yönetiminin listelerde ‘muhafazakar Kürt adaylara’ yer vereceği belirtilirken, terörle mücadelenin de Kürt vatandaşlara yönelik değil, bölgede ‘kalıcı huzur’ amacı taşıdığına vurgu yapılacak. AK Parti kurmayları, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinden gösterilecek milletvekili adaylarının kılı kırk yaran bir çalışma ile belirleneceğini dile getiriyor. Bu kapsamda, milletvekili adayları Kürt seçmen tabanında karşılığı olup olmadığına yönelik kamuoyu yoklamalarının yanı sıra, STK’lar ve kanaat önderlerinin de görüşleri alınarak belirlenecek. Başta İstanbul olmak üzere, büyükşehirlerdeki Kürt seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde listelerde yer verilecek adaylar için de aynı hassasiyetle hareket edilecek.



“İTTİFAK ZARAR VERMEZ”

Bu arada, MHP ile yapılan ittifaktan Kürt seçmen tabanının rahatsız olduğuna yönelik algıyı yıkmak için, AK Parti bölgede yoğun bir ikna kampanyası da yürütecek. AK Parti kurmayları, MHP ile ittifakın Kürt seçmeni AK Parti’den uzaklaştıracağı yorumlarının yanlışlığına dikkat çekerek, “Aynı algı 16 Nisan referandumunda da yürütüldü. MHP ile işbirliğinden rahatsızlık olsaydı, referandumda 1 Kasım’a oranla bölgede yüzde 10-20 civarında bir artış yaşanmazdı” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti yöneticileri, ihtiyaç duyulan yerlerde yapılacak sandık birleştirmeleri, aynı binada oturan seçmenlerin farklı sandıklarda oy kullanmasının önünün açılması ve sandık çevresinde yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşa kolluk gücü çağırma imkanı verilmesi ile birlikte seçmen üzerindeki baskının kalkacağını dile getiriyor. AK Parti’ye göre kayyum belediyelerinin yaptığı icraatlardan duyulan memnuniyet de sandığa yansıyacak.



HDP BARAJ ALTI KALIRSA...

Siyasi kulislerde yapılan değerlendirmelerde, HDP’nin baraj sınırında bir oy oranına sahip olduğu, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 10’un altında oy alması durumunda AK Parti’nin 60’dan fazla milletvekilli çıkaracağı belirtiliyor. Bölgede, HDP ve AK Parti dışında yarışan parti olmadığına dikkat çekilen değerlendirmelerde, ‘Millet İttifakı’ içinde yer alan SP’nin ‘muhafazakâr Kürt seçmenin’ oyunu almaya yönelik politikasının ise bölgede bir karşılığı olmayacağı belirtiliyor.