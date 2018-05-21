İyi Parti adayları belli oldu. Peki İyi Parti'nin vekilleri kim oldu? İYİ Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir’den 1'inci sıradan aday oldu.  İşte İyi Parti adayları tam listesi... 

Partiler bugün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen İYİ Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Buna göre en çok dikkat çeken iki isimden biri eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir 1'inci sıradan aday oldu. Ayrıca, partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1’inci bölge 1’inci sıradan, partinin Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday oldu. Ankara 2’inci bölge 1’inci sırada Şenol Bal, 3’üncü bölge 1’inci sırada Durmuş Yılmaz yer alırken, İstanbul 2’inci bölge 1’inci sırada Ümit Özdağ, 3’üncü bölge 1’inci sırada Ahat Andican yer aldı. 
 

Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

600 KİŞİLİK MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU

İyi Parti'nin 24 Haziran seçimleri için gösterdiği 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu.

İşte İyi Parti'nin milletvekili adayları:

ADANA 1 İSMAİL KONCUK

ADANA 2 MEHMET METANET ÇULHAOĞLU

ADANA 3 ALİ AYDIN

ADANA 4 NİHAL AĞCA

ADANA 5 RECAİ MERCİMEK

ADANA 6 SİNEM ULUDAMAR

ADANA 7 MEHMET SERTAÇ DURAK

ADANA 8 VEDAT SABANCI

ADANA 9 EREN ÖZER

ADANA 10 HAMZA GÜLTEKİN

ADANA 11 ŞULE TÜDEŞ

ADANA 12 ERCAN ATALAY

ADANA 13 ALİ KABAKLI

ADANA 14 SİBEL ÇAKMAK

ADANA 15 İLKER KILINÇ

ADIYAMAN 1 MAHMUT BOZKURT

ADIYAMAN 2 ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY

ADIYAMAN 3 ZÜLFİKAR IŞIK

ADIYAMAN 4 FATİME ZEHRA AKBAŞ

ADIYAMAN 5 MAHMUT CİHAN GÜVENÇ

AFYONKARAHİSAR 1 GÜLTEKİN UYSAL

AFYONKARAHİSAR 2 ABDÜLKADİR AKCAN

AFYONKARAHİSAR 3 OKŞAN ULUSOY EFE

AFYONKARAHİSAR 4 SELAHATTİN MÜHSÜRLER

AFYONKARAHİSAR 5 ALPER YAĞCI

AFYONKARAHİSAR 6 ÖMER ERYEŞİL

AĞRI 1 BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU

AĞRI 2 ADEM KILIÇ

AĞRI 3 MUSTAFA YAŞAR

AMASYA 1 AHMET FATİH COŞAR

AMASYA 2 GÖKHAN LAFÇI

AMASYA 3 MEDET EROĞLU

ANKARA-1 1 KORAY AYDIN

ANKARA-1 2 HALİL İBRAHİM ORAL

ANKARA-1 3 MESUT ÖZARSLAN

ANKARA-1 4 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

ANKARA-1 5 MİNE BAŞ

ANKARA-1 6 YETKİN ÖZTÜRK

ANKARA-1 7 KADRİYE ÜNLER

ANKARA-1 8 FEHMİ KANDEMİR

ANKARA-1 9 BARIŞ DOĞAN

ANKARA-1 10 ÇAĞLAR AY

ANKARA-1 11 İHSAN KOÇAK

ANKARA-1 12 KENAN TÜRÜDÜ

ANKARA-1 13 HATİCE KÜÇÜK

ANKARA-2 1 ŞENOL BAL

ANKARA-2 2 ERSÖNMEZ YARBAY

ANKARA-2 3 GÖKHAN BEKER

ANKARA-2 4 FARUK KÖYLÜOĞLU

ANKARA-2 5 HASAN SEYMEN

ANKARA-2 6 HEDİYE AKDERE

ANKARA-2 7 TUNCAY TEKAY

ANKARA-2 8 HÜSEYİN ÖZLÜK

ANKARA-2 9 BAHA CANKUT SARITAŞ

ANKARA-2 10 ÇİĞDEM BİNGÖL

ANKARA-2 11 BARIŞ ÇALIŞKAN

ANKARA-3 1 DURMUŞ YILMAZ

ANKARA-3 2 AYHAN ALTINTAŞ

ANKARA-3 3 REŞAT ERDOĞAN

ANKARA-3 4 TAMER KAYAALP

ANKARA-3 5 AYŞE SUCU

ANKARA-3 6 ÖMER KARAKAŞ

ANKARA-3 7 HÜSEYİN ŞİMŞEK

ANKARA-3 8 UMUTCAN GÜNERKAYA

ANKARA-3 9 AHMET CAN BUĞDAY

ANKARA-3 10 BÜLENT GÜRSOY

ANKARA-3 11 ALİ IŞINER HAMŞİOĞLU

ANKARA-3 12 BERİL GÜMÜŞ

ANTALYA 1 FERİDUN BAHŞİ

ANTALYA 2 HASAN SUBAŞI

ANTALYA 3 TUBA VAROL ÇOKAL

ANTALYA 4 FULYA YASEMİN

ANTALYA 5 KADRİ LEVENT DİM

ANTALYA 6 MUSA ERTUĞAN

ANTALYA 7 BÜNYAMİN SEÇME

ANTALYA 8 NEŞE TOKER

ANTALYA 9 MERYEM AYDOĞAN

ANTALYA 10 CAFER ÜNAL

ANTALYA 11 CAHİT KOCABEYOĞLU

ANTALYA 12 BİROL ÜSTEM

ANTALYA 13 ÖNAL ÇAVUŞOĞLU

ANTALYA 14 ALPER TUNÇER

ANTALYA 15 YAKUP CEM ÇINAR

ANTALYA 16 LEYLİ KEMAL

ARTVİN 1 FİLİZ AKYÜZ

ARTVİN 2 KAMİL AKSU

AYDIN 1 AYDIN ADNAN SEZGİN

AYDIN 2 BERNA SUKAS

AYDIN 3 HALİL İBRAHİM AKTEMUR

AYDIN 4 ŞULE TUNTAŞ

AYDIN 5 FEVZİ KÖSE

AYDIN 6 SÜLEYMAN DEMİRCİ

AYDIN 7 MUSTAFA ORHUN ÇETİN

AYDIN 8 SEMRA YÜCEL

BALIKESİR 1 İSMAİL OK

BALIKESİR 2 KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK

BALIKESİR 3 NEZAHAT SALON

BALIKESİR 4 YAŞAR GENÇ

BALIKESİR 5 BEGÜM KÜÇÜKOĞLU

BALIKESİR 6 KERİMAN KÜLTÜR

BALIKESİR 7 ÖZLEM URAL

BALIKESİR 8 EROL AYDEMİR

BALIKESİR 9 ONUR ŞENEL

BİLECİK 1 MESUT TEKİN

BİLECİK 2 BATUHAN ATALAY

BİNGÖL 1 MEHMET SAİT YAZICI

BİNGÖL 2 ABDURRAHİM ARİÇ

BİNGÖL 3 SELAHETTİN EKİNCİ

BİTLİS 1 MEHMET SAİT YAZICI

BİTLİS 2 ABDURRAHİM ARİÇ

BİTLİS 3 SELAHETTİN EKİNCİ

BOLU 1 MEHMET AYDIN

BOLU 2 İRFAN BAYAR

BOLU 3 NİMET İNCE

BURDUR 1 OSMAN KURT

BURDUR 2 HÜSEYİN ERDEM

BURDUR 3 HATİCE FUNDA BÜLBÜL

BURSA-1 1 İSMAİL TATLIOĞLU

BURSA-1 2 SAMİ BİLGE

BURSA-1 3 YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU

BURSA-1 4 YÜKSEL YILMAZ

BURSA-1 5 ABDULLAH ALAGÖZ

BURSA-1 6 SERMİN ÖZENSOY

BURSA-1 7 ÜSTÜN TUNALIGİL

BURSA-1 8 ÖZGÜR ŞİMŞEK

BURSA-1 9 AYHAN TAYFUR

BURSA-1 10 MERVE ASA

BURSA-2 1 AHMET KAMİL EROZAN

BURSA-2 2 HASAN TOKTAŞ

BURSA-2 3 ADNAN İSLAMOĞULLARI

BURSA-2 4 SERPİL ARSLANTÜRK

BURSA-2 5 ALİ EKBER CAN

BURSA-2 6 BETÜL BAYRAKTAR ORHAN

BURSA-2 7 İSMAİL ŞENOL

BURSA-2 8 YAVUZ BÜLBÜL

BURSA-2 9 FAZLI SEYİS

BURSA-2 10 ÖZGEHAN KOÇER

ÇANAKKALE 1 RIDVAN UZ

ÇANAKKALE 2 İSMET BALKAN

ÇANAKKALE 3 İKBAL AYTAÇ

ÇANAKKALE 4 MEHMET TAMER ERGÜN

ÇANKIRI 1 AYDIN AYANOĞLU

ÇANKIRI 2 GAMZE ATALAY

ÇORUM 1 FATİH MEHMET ARSLAN

ÇORUM 2 ABDULLAH KARAMAN

ÇORUM 3 SEFER YILMAZ

ÇORUM 4 SİNEM SARI

DENİZLİ 1 YASİN ÖZTÜRK

DENİZLİ 2 ŞULE TÜRKARSLAN

DENİZLİ 3 NAFİZ ÖZ

DENİZLİ 4 TEMEL BAŞBUĞ

DENİZLİ 5 MEHMET ALİ UZAKGİDER

DENİZLİ 6 ZEYNEP SÖZERİ

DENİZLİ 7 MURAT GÜNGÖR

DENİZLİ 8 HÜSEYİN KÖSEOĞLU

DİYARBAKIR 1 MEHMET SALİM ENSARİOĞLU

DİYARBAKIR 2 AHMET YİĞİT

DİYARBAKIR 3 HANDAN KAÇMAZ

DİYARBAKIR 4 CEVDET DEMİR

DİYARBAKIR 5 NAZIM KAYA

DİYARBAKIR 6 FERHAT ALTINDAĞ

DİYARBAKIR 7 DOĞAN YONTÜRK

DİYARBAKIR 8 ENGİN KONAKÇI

DİYARBAKIR 9 NİHAT ARİF TEKİN

DİYARBAKIR 10 SELMA TANİN

DİYARBAKIR 11 ABDÜLBAKİ ÇAKMAK

DİYARBAKIR 12 ABDÜLKADİR ÇELEBİ

EDİRNE 1 MEHMET AKALIN

EDİRNE 2 ORHAN ÇAKIRLAR

EDİRNE 3 DİLEK KIRMIZI

EDİRNE 4 İSMET ERSÖZ

ELAZIĞ 1 YAVUZ TEMİZER

ELAZIĞ 2 ABDÜLKERİM EFLATUN

ELAZIĞ 3 ALİ YÜCEL UYGUR

ELAZIĞ 4 MUSTAFA KEMAL ATİKELER

ELAZIĞ 5 ENİS GİRAY

ERZİNCAN 1 AYŞE ŞÜKRAN ALPTEKİN

ERZİNCAN 2 CENANİ DAĞHAN ÇAKMAK

ERZURUM 1 MUHAMMET NACİ CİNİSLİ

ERZURUM 2 ZEKAİ KAYA

ERZURUM 3 FATMA CANAN UÇAR

ERZURUM 4 YILMAZ CEYRAN

ERZURUM 5 ALPASLAN KÜNİ

ERZURUM 6 DENİZ SİNİCİ

ESKİŞEHİR 1 ARSLAN KABUKÇUOĞLU

ESKİŞEHİR 2 ÖMER İBRAHİM SAYIN

ESKİŞEHİR 3 EREN EKMEN

ESKİŞEHİR 4 EBRU SERVİ

ESKİŞEHİR 5 EMRE DEMİR

ESKİŞEHİR 6 ARİF GEÇKALAN

ESKİŞEHİR 7 GÖKÇE YATMAZ

GAZİANTEP 1 İMAM HÜSEYİN FİLİZ

GAZİANTEP 2 MEHMET CAN TUĞSUZ

GAZİANTEP 3 CELAL YILDIRIM

GAZİANTEP 4 MEHMET ÖMER ARPACIOĞLU

GAZİANTEP 5 İSMET KILIÇ

GAZİANTEP 6 İBRAHİM KESKİN

GAZİANTEP 7 LİNA OCAK

GAZİANTEP 8 OĞUZ HOCAOĞLU

GAZİANTEP 9 SANEM KASAPSEÇKİN

GAZİANTEP 10 İZETTİN ŞAHİN

GAZİANTEP 11 İLKER BAY

GAZİANTEP 12 CEREN SOYLU

GAZİANTEP 13 ÜNVER BÜLENT GÖKSEVEN

GAZİANTEP 14 MEHMET ÇELİK

GİRESUN 1 ORHAN ERZURUM

GİRESUN 2 ÜNZİLE YÜKSEL

GİRESUN 3 AHSEN TÜRK

GİRESUN 4 OSMAN ÇALIŞKAN

GÜMÜŞHANE 1 ALİ ATEŞ

GÜMÜŞHANE 2 NECDET İLHAN

HAKKARİ 1 DİLEK TANRIKULU

HAKKARİ 2 YILDIRIM ÖRNEK

HAKKARİ 3 Ayşe Tezel

HATAY 1 BİLAL KARACA

HATAY 2 MEHMET BİÇER

HATAY 3 MEHMET KORMAN

HATAY 4 MEHMET ALİ YILDIRIM

HATAY 5 HATİCE GÜZEL

HATAY 6 ZEKİ TOPRAK

HATAY 7 İLKER ÇALIŞKAN

HATAY 8 KEVSER EKER

HATAY 9 ERTUĞRUL GAZİ DENER

HATAY 10 ŞAHİZAR SEBER

HATAY 11 ALİ KEMAL KÖMÜR

ISPARTA 1 AYLİN CESUR

ISPARTA 2 MUSTAFA ŞİMŞEK

ISPARTA 3 SÜLEYMAN SAMİ ALTINKAYA

ISPARTA 4 ŞÜKRÜ LEVENT BAŞYİĞİT

MERSİN 1 BEHİÇ ÇELİK

MERSİN 2 ZEKİ HAKAN SIDALI

MERSİN 3 ÖZER ÖZEL

MERSİN 4 ÜLKÜ SİNCAR

MERSİN 5 VOLKAN ALKAN

MERSİN 6 HASAN DOYDU

MERSİN 7 OSMAN YILMAZ

MERSİN 8 ÜLKÜ CENGİZ

MERSİN 9 SÜLEYMAN ÇETİN

MERSİN 10 HÜSNİYE EKİNGEN

MERSİN 11 AYDIN RIFAT KOCABAŞ

MERSİN 12 MUSTAFA KUNT

MERSİN 13 ASPORÇA MELİS KESER

İSTANBUL-1 1 HAYRETTİN NUHOĞLU

İSTANBUL-1 2 AHMET ÇELİK

İSTANBUL-1 3 YAVUZ AĞIRALİOĞLU

İSTANBUL-1 4 MERAL ALEMDAR

İSTANBUL-1 5 YÜCEL COŞKUN

İSTANBUL-1 6 ONUR AYDIN

İSTANBUL-1 7 MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN

İSTANBUL-1 8 EMİNE KÜÇÜKALİ

İSTANBUL-1 9 ADİL ERKOÇ

İSTANBUL-1 10 ARİF TEVETOĞLU

İSTANBUL-1 11 DURSUN ÇOLAK

İSTANBUL-1 12 SULTAN NESLİHAN SEVEN

İSTANBUL-1 13 OĞUZ SARUL

İSTANBUL-1 14 MİTHAT BORA BULUT

İSTANBUL-1 15 NAZLI ASPAY CEBECİ

İSTANBUL-1 16 OKTAY ERÇAKAR

İSTANBUL-1 17 ŞENTÜRK DEMİRAL

İSTANBUL-1 18 FUAT ONBAŞILI

İSTANBUL-1 19 KUBİLAY PEYİK

İSTANBUL-1 20 HİLAL TUNCER

İSTANBUL-1 21 UFUK ÜNAL

İSTANBUL-1 22 SAYGIN ÖZYILDIRIM

İSTANBUL-1 23 MEHMET ALİ ÖZDEMİR

İSTANBUL-1 24 SEVGİ ŞAHİN

İSTANBUL-1 25 BARIŞ TAVLAŞOĞLU

İSTANBUL-1 26 TUBA ALAYLI

İSTANBUL-1 27 AYSEL KIRALİ

İSTANBUL-1 28 YELDA GARGUN

İSTANBUL-1 29 MURAT AĞIREL

İSTANBUL-1 30 ONUR HANLIOĞLU

İSTANBUL-1 31 ÖNDER FARUK PARMAK

İSTANBUL-1 32 BÜLENT ASLAN

İSTANBUL-1 33 YÜKSEL KARAÇAM

İSTANBUL-1 34 YÜKSEL BAT

İSTANBUL-1 35 CANER YILMAZ

İSTANBUL-2 1 ÜMİT ÖZDAĞ

İSTANBUL-2 2 FATİH MEHMET ŞEKER

İSTANBUL-2 3 ÖZCAN PEHLİVANOĞLU

İSTANBUL-2 4 İLAY AKSOY

İSTANBUL-2 5 COŞKUN YILDIRIM

İSTANBUL-2 6 MEHMET ASLAN

İSTANBUL-2 7 BİNNUR KARADAĞLI

İSTANBUL-2 8 ALİ DİNÇER ÇOLAK

İSTANBUL-2 9 VEDAT YENERER

İSTANBUL-2 10 ABDULLAH İLKER SUNGUR

İSTANBUL-2 11 NURİ YILMAZ

İSTANBUL-2 12 CEMİLE ALBAŞ

İSTANBUL-2 13 RÜSTEM FIRAT

İSTANBUL-2 14 AYCAN GÜLEÇLİLER

İSTANBUL-2 15 SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU

İSTANBUL-2 16 GÖKHAN KARGI

İSTANBUL-2 17 ALİ AKER

İSTANBUL-2 18 ERTAN VAROL

İSTANBUL-2 19 MUAMMER DEMİRCİ

İSTANBUL-2 20 HÜSEYİN ÖNDEŞ

İSTANBUL-2 21 YAŞAR KIZILKUM

İSTANBUL-2 22 BURÇİN GÖKÇE

İSTANBUL-2 23 ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ

İSTANBUL-2 24 FİSUN MEHLİKA TOCA

İSTANBUL-2 25 MUSTAFA AKAY

İSTANBUL-2 26 AYDIN EGEMEN

İSTANBUL-2 27 MUSTAFA YAZICI

İSTANBUL-2 28 UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR

İSTANBUL-3 1 AHAT ANDİCAN

İSTANBUL-3 2 ÜMİT BEYAZ

İSTANBUL-3 3 HAYATİ ARKAZ

İSTANBUL-3 4 MELTEM ÜNAL ERZEN

İSTANBUL-3 5 KEMAL NİZİPLİOĞLU

İSTANBUL-3 6 HÜSEYİN ÜLGER

İSTANBUL-3 7 ÖZDEMİR POLAT

İSTANBUL-3 8 ELMAS GRAĞOS

İSTANBUL-3 9 AYHAN BÖLÜKBAŞI

İSTANBUL-3 10 İSKENDER DURİÇ

İSTANBUL-3 11 MERRİN HASİPOĞLU

İSTANBUL-3 12 CELAL KARAPINAR

İSTANBUL-3 13 SUAT SARI

İSTANBUL-3 14 ZEKİ BULGAN

İSTANBUL-3 15 OSMAN ERUSTA

İSTANBUL-3 16 EVRİM TOK

İSTANBUL-3 17 MERYEM GÖKTAŞ TANRIVERDİ

İSTANBUL-3 18 MUSTAFA BİLGİLİ

İSTANBUL-3 19 MEHMET PÜTÜN

İSTANBUL-3 20 RUHİYE AYLA DEMİR

İSTANBUL-3 21 MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ

İSTANBUL-3 22 ZİHNİYE GÜRKAN

İSTANBUL-3 23 ALİ HAYDAR GÜVEN

İSTANBUL-3 24 MELİHA APAYDIN

İSTANBUL-3 25 SİBEL KAYA

İSTANBUL-3 26 TAYFUN SİLİVRİ

İSTANBUL-3 27 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ

İSTANBUL-3 28 NAZMİYE İZGİN

İSTANBUL-3 29 KÜRŞAT ÖZER

İSTANBUL-3 30 YUSUF YAVUZCAN

İSTANBUL-3 31 MURAT KUDRET

İSTANBUL-3 32 ARDIL AKIL

İSTANBUL-3 33 SEZER ÖZSOY

İSTANBUL-3 34 HAKAN AKSU

İSTANBUL-3 35 PENBE BOLAT

İZMİR-1 1 DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

İZMİR-1 2 YILDIRIM ULUPINAR

İZMİR-1 3 MEHMET TEZKAN

İZMİR-1 4 ÇİĞDEM ÖZER

İZMİR-1 5 OSMAN ERTÜRK ÖZEL

İZMİR-1 6 OSMAN VAROL

İZMİR-1 7 BÜLENT KIRILMAZ

İZMİR-1 8 SERAP ÖZÖKTEM

İZMİR-1 9 ÜLKÜ DOĞAN

İZMİR-1 10 HÜSEYİN HAKAN IŞIK

İZMİR-1 11 BURCU BOSTANCIOĞLU

İZMİR-1 12 İBRAHİM DÖNERTAŞ

İZMİR-1 13 KADİR GÜREL

İZMİR-1 14 GİZEM ALBAŞ

İZMİR-2 1 AYTUN ÇIRAY

İZMİR-2 2 MUSTAFA KERPİŞCİ

İZMİR-2 3 ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU

İZMİR-2 4 HÜSMEN KIRKPINAR

İZMİR-2 5 BEHİCE YILDIZ ÜNSAL

İZMİR-2 6 METİN DÖKMECİLER

İZMİR-2 7 ANIL SELEK

İZMİR-2 8 NADİR GERGİN

İZMİR-2 9 İLKER GÜL

İZMİR-2 10 SALİH ATAKAN DURAN

İZMİR-2 11 HAYRI KÖSEOĞLU

İZMİR-2 12 ÜLKÜ DOĞAN

İZMİR-2 13 MURAT CEM ÖZDEMİR

İZMİR-2 14 PELİN YETKİN YAZICI

KARS 1 YÜKSEL AKBABA

KARS 2 AHMET AKÜZÜM

KARS 3 HİKMET ŞİMŞEK

KASTAMONU 1 İLHAN ENGİN

KASTAMONU 2 SEYFİ SARIOĞLU

KASTAMONU 3 MEHMET MURAT AŞCI

KAYSERİ 1 DURSUN ATAŞ

KAYSERİ 2 FATİH ERYILMAZ

KAYSERİ 3 HÜSEYİN TEKİN

KAYSERİ 4 BERRİN EYİDEMİR

KAYSERİ 5 METİN SOYLU

KAYSERİ 6 SERAP DURMUŞ

KAYSERİ 7 MESUT UÇAN

KAYSERİ 8 HASAN AYDIN

KAYSERİ 9 KAMİL KARAMETE

KAYSERİ 10 BETÜL TOSUN

KIRKLARELİ 1 KÜRSAD YAMANER

KIRKLARELİ 2 SİBEL PİŞKİN

KIRKLARELİ 3 MUSTAFA KÖSEOĞLU

KIRŞEHİR 1 MUSTAFA HAKAN ÜNSER

KIRŞEHİR 2 ASAF KAYAOĞLU

KOCAELİ 1 LÜTFÜ TÜRKKAN

KOCAELİ 2 ALİ TÜRKŞEN

KOCAELİ 3 HARUN DEMİRKAYA

KOCAELİ 4 RUHİTTİN SÖNMEZ

KOCAELİ 5 DİJLE AKIN

KOCAELİ 6 ADİL GÜLEZ

KOCAELİ 7 AHMET YEŞİL

KOCAELİ 8 FUAT BERNA

KOCAELİ 9 İBRAHİM ÖMER TOYRAN

KOCAELİ 10 RENAN KIRAN

KOCAELİ 11 AYŞEGÜL BABACAN

KOCAELİ 12 ALPER BİRCANOĞLU

KOCAELİ 13 AYLA İLGÜN

KONYA 1 FAHRETTİN YOKUŞ

KONYA 2 ORHAN TULUKÇU

KONYA 3 SEVİL SARGIN

KONYA 4 MEHMET İLKER YİĞİT

KONYA 5 ŞAKİR BERBER

KONYA 6 SÜLEYMAN ŞENOL

KONYA 7 GÖKHAN TOZOĞLU

KONYA 8 OSMAN FEDAİ

KONYA 9 MUSTAFA RIDVAN PEKER

KONYA 10 NAZMİ SIRIT

KONYA 11 RANA ERARSLAN

KONYA 12 MEHMET ALİ ÖNAL

KONYA 13 NAZAN KAYA

KONYA 14 HULUSİ KOÇAK

KONYA 15 FARUK ÇÖKLÜ

KÜTAHYA 1 NİHAT KULA

KÜTAHYA 2 İBRAHİM EMRE KARAA

KÜTAHYA 3 HÜSEYİN ÇAKIR

KÜTAHYA 4 MEHMET EMİN BAŞ

KÜTAHYA 5 AYNUR SEZER

MALATYA 1 ALİ BİLİCİ

MALATYA 2 HACI MEHMET TURFANDA

MALATYA 3 ŞULE GÜRSOY

MALATYA 4 SAHRA KARAHAN ERGUVAN

MALATYA 5 MUHAMMET AFŞİN ARIKAN

MALATYA 6 ÖZGÜR BOZKURT

MANİSA 1 TAMER AKKAL

MANİSA 2 GÖKHAN KARAÇOBAN

MANİSA 3 HASAN ERYILMAZ

MANİSA 4 ASLI ÖZ

MANİSA 5 ŞAHAP YARALI

MANİSA 6 KADİR CENK ÖZATICI

MANİSA 7 SERKAN SERDAR ADIGÜZEL

MANİSA 8 ÖMER GERİTER

MANİSA 9 SELCEN ŞEKERCİOĞLU

MANİSA 10 AHMET KAĞAN AVCI

KAHRAMANMARAŞ 1 FARUK ATLI

KAHRAMANMARAŞ 2 MUSTAFA BASTIRMACI

KAHRAMANMARAŞ 3 BÜLENT MEŞE

KAHRAMANMARAŞ 4 AYŞE KIRAÇ

KAHRAMANMARAŞ 5 SADİ GÜNEN

KAHRAMANMARAŞ 6 MÜJGAN ÖZDARENDELİ

KAHRAMANMARAŞ 7 AHMET ÇABUKEL

KAHRAMANMARAŞ 8 İRFAN MERT YIKAN

MARDİN 1 HAKAN ERDEM

MARDİN 2 ATLAFUN AYDOĞDU

MARDİN 3 AZİZ RODAN SAROHAN

MARDİN 4 TUNA IŞIKHAN

MARDİN 5 BURHAN İLHAN

MARDİN 6 UĞURHAN ARAS

MUĞLA 1 METİN ERGÜN

MUĞLA 2 ERTAN KÜÇÜKAY

MUĞLA 3 KORAY HAYVACI

MUĞLA 4 PEYAMİ CİNAZ

MUĞLA 5 NESRİN AŞTI

MUĞLA 6 CAHİT KARAÖZ

MUĞLA 7 İZEL KUŞKUN

MUŞ 1 ERKAN KEMALOĞLU

MUŞ 2 ZİHNİ SAYAN

MUŞ 3 BAHRİYE KILIÇ

MUŞ 4 ERKAN ÇELİKOĞLU

NEVŞEHİR 1 MUSA ERTAŞ

NEVŞEHİR 2 FATİH MEHMET ŞAHİN

NEVŞEHİR 3 HÜSEYİN SEVİNDİK

NİĞDE 1 VEDAT BAYRAM

NİĞDE 2 NAİM OSMAN EREM

NİĞDE 3 DÖNDÜ GÖKMEN

ORDU 1 YENER YILDIRIM

ORDU 2 GÜNAY KARAAĞAÇ

ORDU 3 FERHAT ÇAKIROĞLU

ORDU 4 MUKADDER KORKMAZ

ORDU 5 ŞAHİN YILMAZ

ORDU 6 BARIŞ CANDAN

RİZE 1 HIZIR KESKİN

RİZE 2 KÜRŞAT HACISÜLEYMANOĞLU

RİZE 3 AYŞEGÜL ÖZYANIK

SAKARYA 1 ÜMİT DİKBAYIR

SAKARYA 2 AYDOĞAN ARSLAN

SAKARYA 3 MEHMET KIR

SAKARYA 4 NURGÜL ÇAKAR

SAKARYA 5 İLKER ÖZBUDAK

SAKARYA 6 ZEYNEP ULUSİNAN

SAKARYA 7 ASENA ASLAN BURAK

SAMSUN 1 BEDRİ YAŞAR

SAMSUN 2 İBRAHİM ÖZYER

SAMSUN 3 HÜSEYİN ACAR

SAMSUN 4 BİRSEN ÖZTÜRK

SAMSUN 5 AKIN ÜNER

SAMSUN 6 ÖNDER FATİH ŞENOL

SAMSUN 7 HAKAN KİPER

SAMSUN 8 AYŞE AYAN

SAMSUN 9 FURKAN ÖZDEMİR

SİİRT 1 EMİN TEZ

SİİRT 2

SİİRT 3

SİNOP 1 CEYHAN DEMİR

SİNOP 2 SEZGİN ŞİMŞEK

SİVAS 1 ÜNAL POLAT

SİVAS 2 ÜNAL YILMAZ

SİVAS 3 ÇAĞLAYAN DİKMEN

SİVAS 4 BETÜL KILIÇKAYA

SİVAS 5 HÜSEYİN GÜLHAN

TEKİRDAĞ 1 ENEZ KAPLAN

TEKİRDAĞ 2 MUHTAR MAHRANLI

TEKİRDAĞ 3 HAZIM TAMER DODURKA

TEKİRDAĞ 4 BELMA KUVANCI

TEKİRDAĞ 5 OĞUZHAN AYDIN

TEKİRDAĞ 6 TUNCAY KIRMIZIGÜL

TEKİRDAĞ 7 NURCAN BALCI EROL

TOKAT 1 HÜSEYİN ERKAN İKİKAT

TOKAT 2 FATİH DEMİRKOL

TOKAT 3 İRFAN ALPAT

TOKAT 4 ŞULE ORUÇ

TOKAT 5 ALİ TURAN TOKGÖZ

TRABZON 1 HÜSEYİN ÖRS

TRABZON 2 HÜSEYİN KOLOĞLU

TRABZON 3 TUĞBA BAYRAKTAR AYDIN

TRABZON 4 TUNA TAŞKIN

TRABZON 5 MURAT KELEŞ

TRABZON 6 NEŞE AY

TUNCELİ 1 DÜZGÜN DEMİR

TUNCELİ 2 ALMILA MARAŞ

ŞANLIURFA 1 ZUHAL ÇİFTKAYA

ŞANLIURFA 2 HASAN OĞUL

ŞANLIURFA 3 MEHMET ÇADIRCI

ŞANLIURFA 4 İMAM BADILLI

ŞANLIURFA 5 MEHMET FEDAİ ÇAKMAKLI

ŞANLIURFA 6 ABDULLAH TÜYSÜZ

ŞANLIURFA 7 MEHMET GANİM BAŞAR

ŞANLIURFA 8 VEYSEL DEMİR

ŞANLIURFA 9 MEMDUH DOĞRU

ŞANLIURFA 10 OSMAN ESAD BUCAK

ŞANLIURFA 11 MURAT KAÇAK

ŞANLIURFA 12 İBRAHİM HALİL AGIRTAŞ

ŞANLIURFA 13 FUAT AKSOY

ŞANLIURFA 14 ÖZGÜR GENGEÇ YAŞAR

UŞAK 1 NEŞE YILMAZ

UŞAK 2 ALİ KURT

UŞAK 3 ÖZDEMİR KOÇYİĞİT

VAN 1 SELİM ÖZGÖKÇE

VAN 2 FUAT GÖÇER

VAN 3 TÜLAY ÇİVİ

VAN 4 BAYRAM TARIK ÖZELER

VAN 5 TANER BABACANOĞLU

VAN 6 M.SALİH ALBAYRAK

VAN 7 FUAT BAKAN

VAN 8 ALPASLAN DENİZ

YOZGAT 1 SEYİT YÜCEL

YOZGAT 2 DERVİŞ VURAL

YOZGAT 3 GÖKHAN GENÇASLAN

YOZGAT 4 AKIN UYAR

ZONGULDAK 1 AYDIN TÜMEN

ZONGULDAK 2 MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU

ZONGULDAK 3 FEHİME ÇAKIR

ZONGULDAK 4 HAVA ÇİÇEK

ZONGULDAK 5 MUSTAFA ADİL ÖZKAN

AKSARAY 1 AYHAN EREL

AKSARAY 2 NURİ KOÇAŞ

AKSARAY 3 RAHİM AYDIN

AKSARAY 4 FATMA PINAR İZGÜ

BAYBURT 1 SÜLEYMAN BURÇ

KARAMAN 1 İSMET İLMİ HATİPOĞLU

KARAMAN 2 ATİLLA ZORLU

KARAMAN 3 MERVE UÇAR

KIRIKKALE 1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK

KIRIKKALE 2 MUSTAFA AKYÜREK

KIRIKKALE 3 ŞEVKET ÖZSOY

BATMAN 1 KISMET ÇELİK

BATMAN 2 HASAN ÖLÜK

BATMAN 3 TANSU GÖRKEM

BATMAN 4 BEYHAN ÖZGENER

BATMAN 5

ŞIRNAK 1 HASAN TATAR

ŞIRNAK 2 ABDULLAH GÜLÇE

ŞIRNAK 3 HACI ÖZER

ŞIRNAK 4 AHMET NURÇOK

BARTIN 1 HAMİT ERHAN ALDATMAZ

BARTIN 2 FATMA SİNEM ÖZÜOKLU

ARDAHAN 1 LEVENT PEHLİVAN

ARDAHAN 2 ÇELİK DEMİR

IĞDIR 1 GÜNDÜZ GÜNEŞ

IĞDIR 2 İBRAHİM AKKUŞ

YALOVA 1 ÜNLEM ÜSTEL

YALOVA 2 ELİF AKYOL TOSUN

YALOVA 3 NUR GEMALMAZ AYAZ

KARABÜK 1 DURSUN ALTIPARMAK

KARABÜK 2 HAKKI ÖZDEK

KARABÜK 3 TENZİLE ÇELİK

KİLİS 1 MUHAMMET BALCI

KİLİS 2 DİLEK AKKÖZ

OSMANİYE 1 MEHMET TEMEL

OSMANİYE 2 NİHAT ÇERÇİ

OSMANİYE 3 MUHAMMET KAYA

OSMANİYE 4 VAHİDE ÖNER

DÜZCE 1 ERCAN KATIRCIOĞLU

DÜZCE 2 YUNUS ÖZAY ER

DÜZCE 3 REYHAN ATASEVEN