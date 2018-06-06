Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan,  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu gece düzenlenecek sahurda gençleri ağırlayacak. 

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı  paylaşımda, "Geçen hafta Tayyip Bey öğrenci yurdunda gençlerin sahur sofrasına  misafir olmuştu. Biz de bu gece Külliye'de gençlerimizle sahur yapacağız. Bu  tweete cevap verenlerden iletişime geçeceğimiz Ankaralı gençlerimiz de davetlimiz  olacak. Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık var." ifadelerini kullandı.