Beyoğlu Hasköy'de düzenlenen mitingde konuşan Soylu, güçlü bir Cumhurbaşkanlığı ve Meclis için Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye destek için kalan üç günde çok çalışılmasını istedi.

Alandakilerden 24 Haziran seçimleri için güçlü bir destek istediğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"İşlerimizi yarım bırakalım mı? PKK’nın belini kırdık. Şimdi dağlarda sıçan gibi kaçıyorlar. Yarım bırakalım mı? Siz daha terör konusunda işin fragmanını gördünüz. 24 Haziran'dan sonra neler neler yapacağız göreceksiniz. İslam’ı, Müslümanlığı istismar eden DEAŞ’la mücadeleyi yarım bırakalım mı? Ülkemizi ABD’ye peşkeş çeken, irin akıtan FETÖ ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? DHKP/C ile mücadelemizi yarım bırakalım mı? Bir terör daha var, uyuşturucu. Avusturya’da, Belçika’da, Hollanda’da üretiliyor. Uyuşturucu ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Ben 'Okulların önünde uyuşturucu satanların bacaklarını kırın' dediğimde bana demediklerini bırakmadılar. Buradan size söz veriyorum. Terörün belini nasıl kırmışsak, eğer bu uyuşturucu satıcılarının belini kırmazsak namerdiz. Hiç merak etmeyin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan Millet Bahçesi'ne değinen Soylu, "Gezi olayları zamanında 3 tane ağaç için 'Tayyip Erdoğan'ı yurda sokmayacağız' diyenler nerede, sesleri çıkıyor mu? Bu Millet Bahçesi, Gezicilere kapak olsun." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın büyük devrimci olduğunu dile getirerek, "Sağlıkta, ulaşımda, havayolunu halkın yolu yapıp devrim yaptı mı? Barajlarda, şehir hastanelerinde devrim yaptı mı? 500 bin öğretmen vardı bu ülkede 400 bin daha öğretmen alıp devrim yaptı mı? Savunma sanayisinde devrim yaptı mı? En önemli devrimi nerede yaptı biliyor musunuz? 2002'de bizim insanımız bu ülkede 'dindarım' diyemiyordu. Anneler evlatlarının yemin törenine gitmeye korkuyordu, hatırlıyor musunuz? Bu Tayyip Erdoğan güzel adam. Askerde yemek duasına oturup 'tanrımıza hamdolsun' derdik. Tayyip Erdoğan bir talimat verdi 'Tanrımıza hamdolsun, Allahımıza hamdolsun' oldu. Şimdi Alevi 'Ben Aleviyim' diyebiliyor. Kürt, 'Ben Kürdüm' diyebiliyor. Türkiye'yi bu meseleler üzerinden o kadar yordular ki. Tayyip Erdoğan öyle bir devrimci adam ki bu sorunları kaldırdı." ifadelerini kullandı.

Bu ülkenin namusuna, ay yıldızlı bayrağına göz dikenlere karşı gencecik insanların canlarını feda edip şehit olanlara karşı borçlu olduklarını söyleyen Soylu, "Şehitlere olan o borç, Demirtaş'ı hapishanede ziyaret edenlerle ödenmez, onu cezaevinden çıkarmak isteyenlerle ödenmez, Afrin komutanının apoletlerini sökmek isteyenlerle ödenmez. Kandil'e girilmesin diyenler bilsin ki ay yıldızlı bayrak Kandil'e dikilecek. Ok yaydan çıktı." diye konuştu.

Bakan Soylu, makamların gelip geçici olduğunu, bu dünyanın da geçici olduğunu vurgulayarak, hakkın, hukukun, Anadolu değerlerinin dünyaya yansıtılması için güçlü olmak zorunda olduklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük projeler yaptıklarını belirterek, "İşlerimizi yarım bırakmayalım. Bir taraftan büyük projeler yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Bir taraftan yerli arabamızı yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Üçüncü havalimanını yapıyoruz yarım bırakalım mı? Kanal İstanbul'u yapıyoruz yarım bırakalım mı? Boğazın altına üç katlı tüp geçit yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Şehir hastaneleri yapıyoruz, yarım bırakalım mı?" dedi.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya'da düzenlenen mitingde konuşan Soylu, burada doğup büyüdüğünü dile getirerek, bugüne kadar hemşehrilerini mahçup etmediğini söyledi.

Türkiye'nin çok zor zamanlardan geçtiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Bu ülkeyi hep darbeler arasına sıkıştırdılar. 1960 darbesi 12 Mart muhtırası, 1980-28 Şubat, 28 Şubat-27 Nisan, 27 Nisan-15 Temmuz. Öyle bir sistem kurdular ki istedikleri gibi yöneteceklerdi. İstediler ki ABD bize parmak salladığında söz söylemeyelim, güçsüz olalım. Bize her şey söyleyebilirler. 'Kişi başına düşen milli geliri 3 bin dolardan 11 bin dolara getirmediniz' diyebilirler. 'Siz bu ülkede 20 bin kilometre bölünmüş yol yapmadınız' diyebilirler. 'Her ile üniversite kazandırmadınız.' diyebilirler. Bize diyebilirler ki 'Teknokentler yapmadınız, sanayi yatırımlarını artırmadınız.' Bize diyebilirler ki 'İnsansız hava aracı yapmadınız, siz Atak helikopterini, Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tünelini yapmadınız?' Her türlü iftirayı atabilirler. Fakat bize bir şey söyleyemezler. Biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik."

Terör örgütleri ve uyuşturucuya karşı verilen mücadeleye değinen Soylu, vatandaşlardan verilen mücadelelerin yarım kalmaması için destek istedi.

Terör örgütlerine büyük darbeler vurulduğunu dile getiren Soylu, "PKK ile mücadele ediyoruz, yarım bırakalım mı? FETÖ ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? İllet örgüt DHKP-C ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? İslam'ı istismar eden DEAŞ'la mücadeleyi yarım bırakalım mı? Çocuklarımızı zehirleyen Avrupa'da üretilen uyuşturucu ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Emniyet güçlerimiz yılbaşından bu yana 10 bin 500 uyuşturucu satıcısını kodese tıkmış durumdalar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize talimatı var. Milletimizi bu uyuşturucu illetinden kurtarmazsak namerdiz." ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinin HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını istemesini eleştiren Soylu, "Yazıklar olsun. Biz niçin terörle mücadele veriyoruz? Evlatlarımızı niçin şehit veriyoruz?" şeklinde konuştu.

Büyük projelerin yarım bırakılmaması gerektiğini vurgulayan, Soylu, "İşlerimizi yarım bırakmayalım. Bir taraftan büyük projeler yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Bir taraftan yerli arabamızı yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Uydumuzu yapıyoruz yarım bırakalım mı? Üçüncü havalimanını yapıyoruz yarım bırakalım mı? Artık Boğaz daha güvenlikli olacak. Bir bağımsızlık projesidir, Kanal İstanbul'u yapıyoruz yarım bırakalım mı? Boğazın altına üç katlı tüp geçit yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nü yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Şehir hastaneleri yapıyoruz, yarım bırakalım mı? İnsansız hava araçlarımızı geliştiriyoruz, yarım bırakalım mı? Ne olursunuz bu projelere sahip çıkalım. Güçlü bir Türkiye için güçlü bir destek verin." diye konuştu.

24 Haziran seçimleriyle birlikte geçilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Soylu, yeni sistemle siyasi krizlerin ortadan kalkacağını, güven, istikrar ve yatırım geleceğini kaydetti.

Mitinge, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, AK Parti milletvekili Burhan Kuzu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.