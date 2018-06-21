Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

Başsavcı Vekili Burhan Tezcan’ın koordinesinde yürütülen soruşturma kısa zamanda çözüldü. Soruşturma kapsamında Şengül E. adında Belçika’da yaşayan iki gerçek kişi olduğu tespit edildi. İki kez oy kullandığı iddia edilen Şengül E. 17 Temmuz’da arkadaşlarıyla beraber Brüksel’deki konsolosluğa gidiyor. Sandık kurulu başkanını tanıyan Erdoğan, oy pusulasıyla fotoğrafını çektiriyor. Bu sırada fotoğrafları ise sandık görevlileri çekiyor. Ertesi gün Erdoğan, oyunu Türkiye’de İzmir Adnan Menderes Havaalanı’nda kullanıyor. Orada da fotoğraf çektiren Erdoğan’a, herhangi bir müdahale yapılmıyor.

CHP’DEN SUÇ DUYURUSU

Daha sonra çektirdiği fotoğrafları iki kez oy kullanmış gibi sosyal medya hesabında paylaşan Erdoğan’a, binlerce yorum ve tepki yağmıştı. Bunun üzerine İzmir Selçuk CHP İlçe Başkanlığı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra Ankara Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Talimat üzerine İzmir Selçuk’ta gözaltına alınan Şengül E., emniyette tutuluyor.

ARKADAŞLARIMA EŞLİK ETTİM

Şengül E. ifadesinde, oy kullanmadığını beyan ederek şunları söyledi: Arkadaşlarım oy kullanmaya giderken, onlara eşlik ettim. Oy kullanmadım. Sandık kurulu başkanı benim arkadaşım. Sandık görevlilerinden rica ettim ve oy pusulasıyla fotoğraf çektirdim. Oyumu Adnan Menderes havaalanında kullandım.

FETÖ BAĞLANTISI MI VAR?

Başsavcılık, Şengül E.’ın sosyal medya hesabından daha önceki yaptığı paylaşımları mercek altına aldı. Olayın provokasyon boyutunu da inceleyen Başsavcılık, şüpheli Şengül E.’ın FETÖ’yle veya diğer terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

GÖREVLİLERE SORUŞTURMA

Başsavcılık, Şengül E.’ın oy pusulasıyla fotoğraf çekinmesine izin veren sandık görevlileri hakkında da soruşturma başlattı. Kamu görevlileri hakkındaki soruşturma “görevi kötüye kullanma” suçundan yürütülecek. Öte yandan, Şengül E.’ın Adnan Menderes Havaalanı’nda kullandığı oy geçerli sayılacak.

YOLSUZLUĞA İZİN YOK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olayla ilgili “Şahsın örgüt kapsamında olup olmadığı, yoksa evrakta bir sahtecilik kapsamında mı yaptığı, örgütlü bir eylem midir, tüm bunlar doğrultusunda soruşturma sürüyor” diye konuştu. YSK Başkanı Sadi Güven de bir açıklama yaptı. Güven “Seçim iş ve işlemleriyle ilgili yapılacak her türlü yolsuzluğun karşısında olacağız. Yasa 5 yıla kadar hapis cezası ön görüyor” dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre iki kez oy kullandığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Şengül E., Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.