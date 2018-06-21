Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Adana Milletvekili adayları, seçime günler kala araştırılmaya başlandı. 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan seçim kapsamında, MHP Adana Milletvekili adayları arasında kimlerin yer aldığını öğrenecek olan seçmenler, bu bilgilerin ardından oy kullanmak üzere harekete geçecek. İşte, 2018 MHP Adana Milletvekili aday listesi ve detaylı bilgiler

2018 MHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MUHARREM VARLI -YÜKSEK ÖĞRENİM- EĞİTİMCİ

2 AYŞE SİBEL ERSOY -YÜKSEK ÖĞRENİM- ECZACI

3 CAHİT ÖZTOK -ORTA ÖĞRENİM- İŞADAMI

4 YUSUF BAŞ -YÜKSEK ÖĞRENİM- EMEKLİ

5 MUSTAFA İZGİOĞLU -ORTA ÖĞRENİM- İŞLETMECİ

6 ÇAĞRI ŞAHİN -YÜKSEK ÖĞRENİM- MEMUR

7 FİRDES CİNGÖZLER -ORTA ÖĞRENİM- İŞLETMECİ

8 YEŞİM AKKAŞ -YÜKSEK ÖĞRENİM- ECZACI

9 ARZU BÜYÜKNACAR -ORTA ÖĞRENİM- İŞKADINI

10 DİREN ÖZGÜL -YÜKSEK ÖĞRENİM- AVUKAT

11 AZİZ SÖKMEN -YÜKSEK ÖĞRENİM- MEMUR

12 MEHMET ŞAHİN -YÜKSEK ÖĞRENİM- MALİ MÜŞAVİR

13 NESLİHAN GÖK -YÜKSEK ÖĞRENİM- EKONOMİST

14 MUSTAFA EREN -ORTA ÖĞRENİM- İŞADAMI

15 HASAN ÇALIŞ -ORTA ÖĞRENİM- İŞADAMI

SEÇMENLERE SEÇİM İÇİN GEÇİCİ KİMLİK KARTI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, kimlik kartını kaybeden seçmenlerin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanabilmelerini sağlamak amacıyla "geçici kimlik belgesi" verilecek.

AA muhabirinin, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kimlik kartlarını kaybeden vatandaşların seçim gününde mağdur olmaması için çalışma başlatıldı.

Kurum tarafından, kimlik kartını kaybeden seçmenlerin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanabilmelerini temin için "geçici kimlik belgesi" verilecek.

Kimlik kartını kaybeden ve nüfus müdürlüklerine başvuru yapan vatandaşlar, kimlik kartı müracaatlarına ilişkin değerli kağıt bedelini başvuru sırasında ilgili banka ve vergi dairelerine yatıramamaları durumunda da işlem yaptırabilecek.

Başvuruda bulunan vatandaşların, 24 Haziran'dan sonraki ilk mesai gününde değerli kağıt bedeli ödemelerini yapması gerekecek, aksi halde başvuruları iptal edilecek.

Öte yandan, -YÜKSEK ÖĞRENİM- Öğretim Kurumları Sınavları nedeniyle -ORTA ÖĞRENİM-ya çıkabilecek acil kimlik kartı taleplerini karşılamak amacıyla da nüfus müdürlükleri 30 Haziran 2018-1 Temmuz'da açık olacak.