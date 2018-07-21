Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, partisinin Meclis’te milletin hukukunu savunmak için üzerine düşeni büyük bir titizlikle yapacağını vurguladı. MHP’nin kültürel atmosferdeki fikri etkinliği ve politikadaki özgül ağırlığının matematiksel oranlarla ölçülemeyeceğini ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

MHP’nin siyasi ağırlığı kemiyetle değil keyfiyetle ölçülür. Partimizin 15 Temmuz sonrasından 24 Haziran’a uzanan süreçte oynadığı etkin ve dominant rol, bunun ispatıdır. MHP bu sürecin kazasız belasız atlatılmasında elbette yapıcı ve uzlaşmacı bir politika takip etmiştir. Meclis’te de bu politika sürecektir. Bununla birlikte partimiz, denetleme ve denge işlevini yerine getirecek, her hususta yasalara, hukuka, hakkaniyete uygunluğu arayacak ve milletin hayati çıkarlarını esas alacaktır.

24 Haziran’da halktan onay alan yeni yönetim modelinin dinamiklerinin oluşması, taşların yerine oturması, demokrasinin kolonlarının takviyesi, Cumhuriyetin temel değerlerinin korunması için titiz ve tavizsiz olacaklarını vurgulayan Yalçın, “MHP teslimiyetçi değil, sorgulayıcı, haksızlıklara boyun eğmeyen, hakkı ve adaleti gözeten bir siyasi tutum sergileyecektir” dedi. MHP’nin yeni sistemin oturmasında da öncü işlev göreceğine işaret eden Yalçın, şu değerlendirmeyi yaptı:

MHP, yeni sistemin uygulanmasında ortaya çıkması muhtemel aksaklıklar ve bilhassa yürütme ile yasama erkleri arasındaki dengenin muhafazası noktasında uyanık, bağdaştırıcı ve çözüm üretici olacaktır. MHP olarak Cumhur İttifakı’nı benimseyen milletimizin bize yüklediği denge ve denetim görevini eksiksiz yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz. Milletin gücünü Mecliste hissettireceğiz. Bilhassa FETÖ’nün siyasi hayatımıza bulaştırdığı siyasi kadrolaşma merakı, partizanlık, adam kayırma, istismar gibi hastalıkların kökünün kurutulması için uğraşacak, eski kötü alışkanlıkların tamamıyla ortadan kaldırılması için yol gösterici ve müteyakkız olacağız.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, olağanüstü hâl (OHAL) sonrası için görüşmeleri süren terörle mücadele düzenlemesinin ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: CHP sözcüleri yeni teklif daha Meclisten geçmeden, şimdiden felaket tellallığı yapmaya, sanki parlamentodan geçen kanunlar gayrimeşruymuş gibi antidemokratik ve bozguncu bir tutum takınmaya başladı. Terörle etkin mücadele bağlamında kişisel hak ve hürriyetleri kısıtlasa da ortadan kaldırmayan birtakım hususi ve zaruri tedbirlerin alınmasına karşı çıkılmasını doğru bulmuyoruz. Yasa teklifiyle ilgili MHP üzerine düşeni yapacaktır.

Yalçın, partisinin af teklifine ilişkin de “Hazırlıklarımız büyük bir titizlikle sürüyor. Teklifte teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler ve kadın katilleri hariç olmak üzere kader mahkûmları için af öngören maddeler yer alacak” dedi.