Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail KAPAN

NEW YORK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’de, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinlikte, Türk ve Amerikalı Müslüman toplumuna hitap etti. Burada yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan, Suriye’deki güvenli bölgeleri Fırat’ın doğusunu da kapsayacak şekilde arttırılacağını ifade etti. Erdoğan özetle şunları söyledi: Şehitler vererek gerçekleştirdiğimiz operasyonlar sayesinde 260 binin üzerinde Suriyeli kardeşimizin vatanlarına dönmesini sağladık. Son İdlib krizinde olduğu gibi, tek bir sivilin dahi burnunun kanamaması için diplomatik alanda yoğun çabalar yürüttük. Bu gayretlerimizin meyvesini almaya da başladık. Bir dönem teröristlerin ellerini kollarını sallayarak dolaştığı bölgelerde, bugün Suriyeli çocuklar hiçbir korku duymadan okullarına gidiyor. Afrin’de, El-Bab’da, Cerablus’ta gidiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat’ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye’nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi son bulana, Suriye’nin geleceğine kasteden çetelerin kökü kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Aynı şekilde ilk kıblemiz Kudüs’ü, işgalcilerin ve Filistinlilere devlet terörü uygulayanların ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. İsrail ve Amerikan yönetimlerinin Kudüs’ün izzetini ve onurunu ayaklar altına alan tacizlerine karşı mücadelemizi diplomaside en üst düzeyde vereceğiz.



VAHDETE HASRET YAŞIYORLAR

Erdoğan “Son yıllarda yaşadığımız hadiselerin hepimiz için ibret kaynağı, uyanış vesilesi olması gerektiğine inanıyorum. Müslümanların dünya gündemini işgal eden meselelerde etkilerinin sınırlı olmasının temel sebebi... Ne yazık ki Kur’an-ı Kerim’in emrine Müslümanlar uymuyor. Uymadığı için bu parçalanmışlık bizi mahvediyor. Rabb’imiz, ‘Hepiniz toptan Allah’ın ipine sarılınız, Allah’ın Kur’an’ına sarılınız, dağılmayınız, tefrikaya düşmeyiniz’ buyuruyor. Devamında, ‘Düşerseniz gücünüz gider, zayıf düşersiniz” dedi. Böyle olduğu için İslam âleminin zayıf düştüğünü vurgulayan Erdoğan, bir, beraber, iri, diri olunması, kardeşliğin gereğinin yerine getirilmesi durumunda bir başka olacağını anlattı. Erdoğan “Resul-i Kibriya Efendimizin ve Kur’an’ın tarifiyle ‘bir bedenin uzuvları’, ‘bir duvarın tuğlaları gibi’ olması gereken Müslümanlar, maalesef bugün vahdete hasret yaşıyor” dedi.

Suriye krizinde yapıcı müzakereler içindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın saygın gazetelerinden Kommersant için özel bir makale kaleme aldı. Makalede ikili ilişkileri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için ‘Kadim dostum” dedi. Yazısında geçen hafta Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelere değinen Erdoğan, Suriye’de ortaya çıkabilecek yeni bir insani krizin önlenmesi için önemli bir mutabakata vardıklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin Suriye krizinin başından beri komşu ülkedeki insani krizin daha da derinleşmemesi için bütün imkânlarını kullanarak çaba sarf etmiş bir ülke olarak sorunun taraflarıyla yapıcı müzakereler içinde olmayı önemsediğini bugüne kadar bütün dünyaya gösterdiğini vurguladı.

5 bin polis koruyacak

Almanya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın perşembe günü Berlin’e yapacağı devlet ziyareti için yoğun bir hazırlık yapıyor. Köln ve Berlin’e yapılacak ziyaretler için hazırlanan Alman yönetimi, iki şehirde de olağanüstü hal durumunda hazır bekleyecek. Bild gazetesinin edindiği bilgilere göre, Berlin’deki lüks Adlon Otel’inde 100 oda ayırtıldı. Görevli polis sayısının da 2016’da ABD Başkanı Barack Obama’nın ziyaretindeki kadar olması beklenirken, 24 saat boyunca görevli 5 bin polis olacağı tahmin ediliyor. Şansölye Merkel ile de buluşacak olan Erdoğan, Alman Başbakan’la üç görüşme gerçekleştirecek.