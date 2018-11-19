Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıl 1994... Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katıldığı ilk protokol yemeğinde inanılmaz bir mahalle baskısına maruz kalmıştı.Önündeki kadehe şampanya doldurulan Erdoğan, kurulan tuzağa düşmemiş, başkanlığını hazmedemeyenlerin karşısında o zaman da dimdik durmuştu. O dönem TGRT’nin politika muhabirliği yapan Ercan Seki de, o tarihi ana bizzat şahit olmuştu.

Türk medyasının yüzde 80’inin ‘artık muhtar bile olamaz’ gözüyle baktığı 1994 gerçeğinde, Ercan Seki Erdoğan’ın o geceki direnişini TGRT Haber’de bakın nasıl yazmıştı...