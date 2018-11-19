Yıl 1994... Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katıldığı ilk protokol yemeğinde inanılmaz bir mahalle baskısına maruz kalmıştı.Önündeki kadehe şampanya doldurulan Erdoğan, kurulan tuzağa düşmemiş, başkanlığını hazmedemeyenlerin karşısında o zaman da dimdik durmuştu. O dönem TGRT’nin politika muhabirliği yapan Ercan Seki de, o tarihi ana bizzat şahit olmuştu.
Türk medyasının yüzde 80’inin ‘artık muhtar bile olamaz’ gözüyle baktığı 1994 gerçeğinde, Ercan Seki Erdoğan’ın o geceki direnişini TGRT Haber’de bakın nasıl yazmıştı...