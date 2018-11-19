Yıl 1994... Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katıldığı ilk protokol yemeğinde inanılmaz bir mahalle baskısına maruz kalmıştı.Önündeki kadehe şampanya doldurulan Erdoğan, kurulan tuzağa düşmemiş, başkanlığını hazmedemeyenlerin karşısında o zaman da dimdik durmuştu. O dönem TGRT’nin politika muhabirliği yapan Ercan Seki de, o tarihi ana bizzat şahit olmuştu.
Türk medyasının yüzde 80’inin ‘artık muhtar bile olamaz’ gözüyle baktığı 1994 gerçeğinde, Ercan Seki Erdoğan’ın o geceki direnişini TGRT Haber’de bakın nasıl yazmıştı...
Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ilk protokol yemeğinden TGRT Haber farkıyla 24 yıllık tarihi görüntüler
19.11.2018 - 19:22 | Son Güncelleme: 19.11.2018 - 19:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siyasete başladığı ilk günden bu yana, hiç takiye yapmadı, eğilmedi, hep dik durdu. Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katıldığı ilk protokol yemeğinden çok özel görüntüler ortaya çıktı.İşte TGRT Haber farkıyla 24 yıllık o tarihi görüntüler
Yıl 1994... Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katıldığı ilk protokol yemeğinde inanılmaz bir mahalle baskısına maruz kalmıştı.Önündeki kadehe şampanya doldurulan Erdoğan, kurulan tuzağa düşmemiş, başkanlığını hazmedemeyenlerin karşısında o zaman da dimdik durmuştu. O dönem TGRT’nin politika muhabirliği yapan Ercan Seki de, o tarihi ana bizzat şahit olmuştu.
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589461 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/589461.aspx
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