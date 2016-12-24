Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinem Erciyas ANKARA

Hacettepe Üniversitesi kütüphanelere erişimi kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı projeden yeni bir sosyal sorumluluk hareketi çıkardı. Hacettepe Teknokent bünyesinde yürütülmekte olan Herkes İçin Kütüphane (HİK) Projesi ile 200 civarında belediye kütüphanesi dijital erişim ağıyla HİK Akademi’ye bağlandı. Bu sayede kullanıcılara eğitim verilebiliyor. Proje Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından destekleniyor. İşte söz konusu bu projeden dünyaya yayılma hedefinde olan “kadın sağlığı platformu” doğdu. Üye kütüphaneler aracılığıyla, Hacettepeli uzmanlar tarafından canlı yayınlarla (webinar) kadınlar bilgilendiriliyor ve sorulara cevap veriliyor. Projeye gönüllü destek veren 13 kadın akademisyen kendilerine ödenecek telifi kız öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla oluşturulan burs fonuna bağışladı. Hacettepe, Kadın Sağlık Platformu’nun veri tabanını Gates Vakfı’na da sunacak. “Bu işe talibiz“ diyen üniversite, platformu dünyaya açmayı hedefliyor.