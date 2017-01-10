Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Soğuk algınlığı için “İlaçlı 7 gün, ilaçsız 1 haftada geçer” derler. En iyi ilacı dinlenme ve iyi beslenme olan grip ve soğuk algınlığında bağışıklığa doğal destekler de vermek mümkün. TGRT’de hafta sonu yayınlanan “Hafta Sonu Keyfi”nde sağlıklı beslenme yollarını anlatan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Oğuz Özyaral, gazetemiz okurları için de öksürüğe karşı evde hazırlanabilecek basit tarifler verdi:

Soğan sarımsak tarçın

Öksürük için, bir kaba kuru soğan, kabuklarıyla birlikte ezilen 5-6 diş sarımsak, bir adet limonun suyu, bir bardak kaynatılıp ılıştırılmış su eklenir. Buna 3 yemek kaşığı çiçek balı ve 1 tatlı kaşığı toz tarçın, yarım tatlı kaşığı zencefil konup, çalkalanır ve buzdolabında 4-5 gün bekletilir. Süzülüp günde 3 tatlı kaşığı tüketilir.

Nefes açan elma sirkesi

Öksürük kesici, nefes açıcı ve ateş düşücü özelliğinden ötürü günde üç-dört defa nane limon çayı tüketebilirsiniz. Kuru öksürük ve soğuk algınlığına karşı elma sirkesi iyi gelir. Bir yemek kaşığı elma sirkesine bir yemek kaşığı bal karıştırılıp bir yemek kaşığı ılık suyla seyreltilip taze olarak hazırlanıp içilebilir.

Zencefil ve pekmez

Öksürüğe karşı doğal çözümlerden biri de pekmezdir. Bu amaçla bir tatlı kaşığı karabiber, bir çay kaşığı toz zencefil, bir tatlı kaşığı tarçın ve 5 tatlı kaşığı dolusu keçiboynuzu pekmezi bir cam kavanozda hazırlanır ve günde 3-4 kez birer tatlı kaşığı kadar tüketilebilir.

Acı biber ve zeytinyağı

Hırıltının yanı sıra ateş varsa, saf zeytinyağı ile karıştırılan acı pul biber bir tatlı kaşığı sabah ve akşam iki kez içilebilir. Ayrıca bu karışım göğüs bölgesine sürülür bir havlu ile bölge sarılır, sıkıca giyip, vücudun terlenmesi beklenir.

Ballı şuruplu şifa

Geleneksel tedavi için 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı zencefil, bir tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı tarçın, 5-6 adet tane karanfil bir cam kavanoz içerisinde 1 tatlı kaşığı bal ve 1 adet taze sıkılmış limon suyu ile karıştırılır. Günde 3 gereği hâllerde 4 kez bir tatlı kaşığı kadar tüketilebilir.