Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sömestir tatilinin çocuğun hem dinlenme hem de öğrenme dönemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Uzman Psikolog İpek Özaktaç “Yarıyıl tatili ne yan gelip yatma ne de derslere boğulma dönemi. Bu dengeyi sağlamak ise aileye düşüyor. Günümüzde sokakta oynamanın yerini internet, video ve bilgisayar oyunları, akıllı telefonlar aldı. Okul sırasında, tamamen yasaklamadan kısıtlanması gerektiğini belirttiğimiz teknolojik uğraşlar tatil döneminde ufak esnemeler olsa da çocuğun alıştığı düzeni bozmamak için aynı şekilde devam etmelidir. İlkokul çağındaki çocuklar günde en fazla 2 saat TV, bilgisayar/tablet ya da akıllı telefonla vakit geçirmeli” dedi.

Anne babalara tatili programlamaları tavsiyesinde bulunan Özaktaç “Çocuğunuzla sinemaya, tiyatroya gidin, birlikte kitap okuyun, aile büyüklerinizi ziyaret edin. Ancak tamamen okuldan ve derslerden uzak tutmayın. Tatilde tzembelliğe alışıp ikinci dönemde zorluk çekmesini engellemek için ayrıca, konu tekrarı yapması ve yeni konuları gözden geçirmesini sağlayın” dedi.