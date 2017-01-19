Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medical Park İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fidan Yıldız, "Ani başlayan nefes darlığı, göğüs ağrısı, baygınlık hissi ve kanlı balgam gelme durumu akciğer atar damar tıkanıklığının en önemli belirtilerindendir. Her yaşta olabilir. Çoğu zaman belirtiler kalp krizi ile karıştırılmaktadır. Kan pıhtısıyla akciğer ana damarının tıkanması büyük bir risk oluşturur. Hızlı şekilde müdahale edilmediği takdirde ölüm yaşanabilir. Ancak tanı konduktan sonra tedavinin başarı oranı yüzde 100'dür" dedi.



Damara göre tedavi



Tedavinin tıkanan damar büyüklüğüne göre değişiklik gösterebileceğini anlatan Dr. Fidan Yıldız, "Tıkanan damarın boyutuna göre tedavi yöntemi değişir. Küçük bir damar tıkalıysa pıhtı eritici ilaçla sorun çözülürken, ana damar tıkanıklığında güçlü pıhtı çözücü ilaçlar uygulanır. Ancak pıhtı inatçıysa anjiyografi eşliğinde kateter adı verilen borular yardımıyla açma yoluna gidilir. Bazı durumlarda ise cerrahi operasyon gerekebilir" diye konuştu.



Kendini iyi gizler



Ani başlayan nefes darlığı, göğüs ağrısı ve baygınlık hissi ve bacaklarda şişme durumu akciğer atardamar tıkanıklığı belirtileridir" diyen Uzman Dr. Fidan Yıldız, "Bu tür şikayetlerde akciğer damar tıkanıklığı akla gelmelidir. Burkulma ve kırıklar sonrasında ani başlayan nefes darlığı ve göğüs ağrısı durumu da bu sorunun belirtilerindendir. Bu belirtiler ortaya çıkmışsa derhal bir sağlık kurumuna başvurmalı. Akciğer embolisi kendini çok iyi gizler. Çekilen akciğer filmi, kan tahlili ve solunum testleri normal olabilir. Tek tanı yöntemi ilaçlı şekilde çekilen akciğer tomografisidir" ifadelerini kullandı.



Sonbaharda risk artıyor



Uzman Dr. Fidan Yıldız, şunları söyledi: "Halkımız bu durum karşısında bilinçli olmalı. Ortaya çıkan belirtiler genelde kalp hastalığı sanılıyor. Akciğer embolisi sonbaharda daha sık görülüyor. Hava basıncının değişimiyle birlikte yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkat edilmelidir" dedi.