Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ayrıca zeytinde bulunan doymamış yağlar yeterli miktarda alındığında formda kalmanıza destek oluyor. Özellikle henüz çok yağlanmadan toplanan ve içeriğindeki tuz oranı azaltılan zeytinler, aynı zamanda doyurucu olması sebebiyle diyetlerde de tercih ediliyor.

Günde 1 elma kan yapar

Elma, öğle yemeğinden önce yendiğinde ya da kabuğuyla pişirildiğinde bağırsakları çalıştırır, yumuşatır, kabızlığı önler. Gastritten kaynaklanan mide yanmalarına iyi gelir ve dalağın kan yapmasını sağlar.