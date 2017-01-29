Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaş sınırı tanımayan diş hekimi fobisinin çocukların psikolojilerini bozucu boyutlara varabildiğini ifade eden Diş Hekimi Metin Ayan, “Aileler, 'Uslu durmazsan seni doktora götürürüm, iğne yapar' gibi sözlerle çocuklarını korkutuyor. Nihayetinde her cümle çocuğu etkiliyor. Diş hekimi fobisinin sebeplerinden biri de ailelerin bu yanlış sözleridir. Ne yazık ki bu, insanların çocukluktan başlayarak ömür boyu diş tedavisinden kaçmasına ve fobiye sebep oluyor” dedi.



Diş hekimi fobisi olan çocuklarda sedasyon altında diş tedavisinin tercih edildiğini anlatan Metin Ayan, bu yöntemle hekimin hareket imkanı kısıtlanmazken, hasta içinse stressiz bir tedavi uygulandığını söyledi. Ayan, “İkna edilebilmesi mümkün olmayan çocuklara uyguladığımız sedasyon yönteminde, hastaya kontrollü bir şekilde damar yoluyla ilaç verilir. Hasta sakinleşir ve bu şekilde uyku haline geçer. Çocuğu hafif bir uyku durumunda tutmak diş tedavisi için çoğu kez yeterlidir. Çocuğun ve diş hekiminin işini kolaylaştıran sedasyonla çürük dişler tek seansta tedavi edilebilmektedir” diye konuştu.

