Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Prof. Dr. Mahmut Gümüş, hayat tarzının kanserin ortaya çıkışında yaklaşık yüzde 76 oranında etkili olduğunu belirterek “Yapılan farklı çalışmalar göstermiştir ki sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durarak, beslenmemize dikkat edip şişmanlıktan uzak kalarak, yeterli egzersiz yaparak, kansere sebep olabilecek virüslere karşı uygun tedbirleri alarak ve tuz alımını kısıtlayarak kanser riskini %76 oranında azaltmamız mümkündür. Beslenme bunlar içinde en önemlisidir ancak sadece bir besin öğesini alarak veya ondan uzak durarak bir hastalığın tedavi edildiğine bilimsel dünyada bir örnek yoktur” dedi.

Prof. Dr. Gümüş “Hayat tarzı değişiklikleriyle 4 kanserden üçünü engellemek mümkün. Bu konudaki en önemli yanlış anlama, kanseri önlemeye yönelik tüm tedbirlerin kanserin tedavisi olarak algılanmasıdır. Kanserin tedavisi aşamasında da bu önlemler tedavinin başarısını mutlaka artıracaktır. Ama hiçbir zaman hastalığın tedavisi için yeterli olmayacaktır” dedi