Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suyun bağışıklık sisteminin bir parçası olduğunu ve hastalıklardan korunmak için bol su içmek gerektiğini söyleyen, Anadolu Sağlık Merkezi Tamamlayıcı Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek “Bunun için günde ortalama 8-10 bardak su tüketilmelidir. Bazı kişiler fazla su içemezler. Bunun için suya isteğe bağlı olarak sevilen sebze-meyvelerle karıştırılıp tatlandırıldıktan sonra tüketilebilir. Limon, elma, salatalık dilimi, nane veya çubuk tarçın eklemek suya aroma katar” tavsiyesinde bulundu. Vücudumuzun yaklaşık yüzde 75’inin su olduğunu ve suyun beslenmede çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Örnek “Su, metabolik reaksiyonlar sonucu oluşan atık ürünlerin ve toksinlerin vücuttan atılarak sağlığımızın korunmasına katkıda bulunur” dedi.