Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Bilim insanları tarafından bazen aklanan bazen kara listeye alınan yumurtanın suyla yapılan tazelik testine alternatif 2 farklı yolu daha ortaya çıktı. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü yetkilileri, yumurtanın tazeliğini anlayabilmek için 3 metot daha tavsiye etti. En çok bilinen testlerden biri olan su testinde yumurtayı, içinde yüz gram tuz çözdürüldüğü bir litrelik suya bırakılıyor. Taze olan yumurta dipte kalır. Bayat yumurtaların sivri olmayan uçları ise yukarı doğru geliyor. İkinci test de dinleme yoluyla. Taze yumurtayı kulağın yakınında hafifçe sallandığında hiçbir ses duyulmazken; bu test bayat yumurta ile gerçekleştirildiğinde yumurtanın içerisindekilerin hareket ettiği hissediliyor. Bir diğer testte ise tuvalet kâğıdı rulosu el fenerinin ucuna, dışarıdan içeriye ışık sızmayacak şekilde yerleştiriliyor. El feneri yakılıp yumurtanın sivri ucu ışığa bakacak şekilde tutuluyor. Yumurta tazeliğini kaybettikçe içindeki hava boşluğu büyüyor. Döllenmiş bir yumurta altı gün kuluçkaya bırakılırsa, cenin siyah iplikçik şeklinde görülebiliyor.