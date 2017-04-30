Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nargile kullanımının insan sağlığını ne şekilde etkilediğini gösteren ve "Inhalation toxicology" dergisinde yayınlanan bir araştırmada, nargile içilmesinin ardından kan basıncı, nabız hızı ve kandaki oksijen doygunluğunda görülen olumsuz değişimlerin ciddi ritim bozukluklarının habercisi olabileceği belirtildi.

Araştırmanın sonucunda, nargile içimi öncesi hiçbir ritim bozukluğu olmayan 33 gönüllünün 16'sında çeşitli ritim anormalliklerinin ortaya çıktığı da görüldü.Çalışmada sağlıklı bireylerde nargile içimi sonrası karbonmonoksit seviyesinin önemli seviyelere yükselmesi ilk kez noninvaziv (kansız) bir teknikle gösterildi.

Sağlıklı bireylerde nargileye bağlı toksik karbonmonoksit gazının önemli ritim bozukluklarına ve EKG değişikliklerine neden olduğunu da gösteren çalışmaya, tamamen sağlıklı olduğu bilinen ve yaşları 18-40 aralığında 28'i erkek, 5'i kadın 33 kişi gönüllü olarak katıldı.

"Bir seans nargile içimindeki nikotin miktarı 50 sigaradakine eş değer"

Araştırmaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Yunsur Çevik, tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın bir alışkanlık ve ciddi problemleri getiren bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade etti.

Çevik, tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunduğunu hatırlatarak, sigara içilmesinin, nikotinin etkisiyle bağımlılığa yol açmasının yanında, tütün içeriğindeki bazı maddelere sürekli maruziyet yoluyla da çok sayıda hastalığa neden olduğunu anlattı.

Doç. Dr. Çevik, bunlardan en sık rastlanan ve en bilinenlerinin başta akciğer olmak üzere kanser, kalp-damar, beyin-sinir hastalıklarıyla KOAH olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Suyun filtreleme etkisinden dolayı daha az zararlı olduğu, bağımlılık yapmadığı ve masum bir alışkanlık olduğu düşünülen nargile de insan sağlığına en az sigara kadar zarar vermektedir. Nargilenin özellikle son 20-30 yıllık süreçte, gençler tarafından daha fazla kullanıldığını görmekteyiz. Dikkat çekici şekilde 15-24 yaş grubu en çok nargile kullanımı olan yaş aralığını oluşturmaktadır. Nargile içicileri nemli dumanın daha az rahatsız edici olması nedeniyle derin duman teneffüsü yaptıkları için sigara içicilerine göre daha fazla miktarda karbonmonoksite maruz kalırlar. Bir seans (30-45 dakika) nargile içimi sonucunda alınan nikotin miktarı yaklaşık 50 sigara içilmesiyle alınan nikotin miktarına eşittir. Her ne kadar ağızlıklar tek kullanımlık olsa da diğer düzenekler aynı kaldığı ve çoklu kullanım olması nedeniyle sağlık açısından tütünün zararlı etkilerine ek, başka tüberküloz, uçuk ve hepatit gibi başka sağlık risklerini de beraberinde getirir."

"Değişen EKG analizleri ölümcül ritim bozukluklarının habercisi"

Bu kapsamda nargilenin insan sağlığı üzerindeki zararlarını tespit etmek için bir çalışma yaptıklarını ve araştırmanın "Inhalation toxicology" dergisinde yayınlandığını dile getiren Çevik, çalışmaya alınan tüm bireylerin nargile içmeye başlamadan önce, 12 kanallı EKG'lerinin, kan basıncı, nabız gibi fonksiyonlarının ölçüldüğünü, nargile içiminin 30. dakikasında bu tetkiklerin yeniden yapıldığını söyledi.

Çevik, nargile kullanımı öncesi karbonmonoksit değerleri ortalaması yüzde 1,30 iken, nargile içimi sonrasında bunun yüzde 23,67'ye yükseldiğinin görüldüğünü, yine kan basıncı ve nabız hızında artış, kandaki oksijen doygunluğunda ise anlamlı düzeyde düşme belirlendiğini ifade etti.