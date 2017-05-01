Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arslan, Evde, kedi köpek gibi evcil hayvan besleyenler ya da hayvancılıkla uğraşanlarda görülen, halk arasında “kedi, köpek kisti” olarak da bilinen “karaciğer kist hidatiği” hastalığının, hayvanlardan insanlara bulaşarak yaşamı tehdit edebildiğine dikkat çekti.Özel Giresun Ada Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Korhan Arslan,” karaciğer kist hidatiği” ve tedavisi hakkında bilgi verdi.Hastalığın sıklıkla hayvancılıkla ilgilenenlerde daha fazla görüldüğünü belirten Arslan, “ Bu bölgede eskiye göre azalmış olsa da, ‘hidatik kist’ ameliyatı özellikle hayvan besleyenlerde, kırsalda olmakla birlikte kentlerde de çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Bu sıklıkla hayvancılıkla uğraşanlarda gözüküyor ama onun dışında iyi yıkanmamış, sebze ve meyvelerin yenmesinde de oluşabilir bu problem. Zaman zaman karşılaşıyoruz özellikle karaciğer ve akciğerde yoğunlukla yerleşiyor. Karaciğer ile ilgili kısmın tedavisiyle de biz genel cerrahlar ilgileniyoruz” dedi.



Belirtilerini, karın ağrısı, bulantı, iştahsızlık, sırta ve omuza vuran ağrı ile karında şişkinlik olarak anlatan Arslan Şöyle devam etti;



“ En son olarak bize başvuran 1973 doğumlu olan hastamız evinde daha öncesinde kedi, köpek beslediğini söyledi. Hastamız polikliniğimize karın ağrısı, bulantı, iştahsızlık, sırta ve omuza vuran ağrı ile karında şişkinlik şikâyetleriyle başvurdu ve yaptığımız incelemeler sonrasında karaciğerin sağ tarafında yaklaşık 3-4 santimlik bir ‘hidatik kist’ sapladık. Hidatik kist tedavi edilmez ise karaciğeri bitiren, karaciğer yetmezliğine kadar götüren gerçekten ciddi ve tedavi edilmesi gereken bir problem.”



Artık ‘laparoskopi’ yöntemiyle daha kolay bir şekilde ameliyat yapıldığını ifade eden Op. Dr. Arslan, “ Daha öncesinde bölgemizde devlet hastanesi olsun ya da özel Giresun Ada Hastanemiz olsun bunun ameliyatları başarılı şekilde yapılmaktaydı. Biz son zamanlarda tıp da ki ilerlemeler ile birlikte bazı ameliyatları kapalı yöntemle yapılmaya başlanmasıyla birlikte bizde bu operasyonu büyükşehirlerde, büyük hastanelerde ya da tıp fakültelerinde yapılan şekilde ‘laparoskopi’ yapabilir miyiz diye planladık ve gerçekten de hastanemizde ameliyathanemiz bu konuda başarılı bir operasyona imza attı. 3 ya da 4 tane delikten laparoskopi yöntemiyle karaciğerde ki kiste müdahale ettik ve hastamız şifa ile taburcu oldu” şeklinde konuştu.

“Korunmak önemli ama hayvan besleyenlerde risk daha fazla”



“Bu hastalık açısından öncelikle kişisel hijyen çok önemli” diyen Arslan, “ hayvan bakıyorlarsa muhakkak özelikle bu kedi ya da köpek tüylerinin fark edilmeden yutulması, solunum yoluyla alınması sonrasında kan dolaşımı ve oradan karaciğer’e yerleşmesiyle bu hastalık meydana gelir. Yani siz ne kadar temiz olursanız olun hayvan beslediğiniz sürece böyle bir risk söz konusu. O yüzden karın ağrısı, bulantı, iştahsızlık özellikle karnın sağ üst tarafında ya da akciğerle ilgili öksürük, nefes darlığı, solunum sıkıntısı olan insanlarımızın muhakkak bir hekim kontrolünde bu problemin araştırılması gerekli” diye konuştu.