Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Antalya’da düzenlenen 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde konuşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Akdur, Türkiye’de protein eksikliği sebebiyle yetersiz ve dengesiz beslenmenin büyük bir sağlık problemi olduğunu söyledi. Hayvansal protein tüketiminin sağlıklı beslenmenin en önemli bileşenlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Akdur “Ekonomik olması sebebiyle özellikle tavuk eti hayvansal protein açığını kapatmada önemli rol oynar” dedi.