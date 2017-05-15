Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Dermatolog Ayşe Duran Demirbilek, yazın ciltte iz oluşumu ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu, parfüm, sprey gibi ürünlerin daha zararlı olabileceğini, hatta sivilceleri sıkmanın dahi yazın daha tehlikeli olabileceğine dair uyarıda bulunuyor. Sadece biraz dikkatle, yazın cildimizi daha iyi koruyabiliriz. İşte tavsiyeler:

¥ Kışın da şart ama özellikle yazın, güneş daha dik gelirken mutlaka güneş koruyucu kullanın. Bunu yüzünüze ve cildinizin açıkta kalan bölgelerine uygulayın. Eller dâhil.

¥ Saçınıza sprey sıkarken yüzünüze gelmemesine dikkat edin. Aksi hâlde güneşle birleşince kalıcı renk bozukluklarına sebep olabilir. Mümkünse spey sıkarken yüzünüzü bir şeyle kapatın.

¥ Sıcaklar arttıkça havuz ve deniz, serinlemenin ilk çözümü gibi görünür. Havuzda yüksek klor vardır ve cilde zararlıdır. Havuz sonrası mutlaka duş alın. Klor, güneş kremiyle birleşince cilde daha çok zarar verebilir. Hijyen açısından da tehlikeli olan havuz yerine denizi tercih etmekte yarar var.

¥ Suda fazla kaldığımızda cilt buruşur. Bunun sebebi susuz kalmasıdır. Suya giriyorsanız, daha çok su içmelisiniz.

¥ Güneş gözlüğü gölgede bile gözünüzde olmalı. Temizliğinin itinalı yapılması da bakterilerin göz çevrenizde birikmesine sebep olabilir.

¥ Sivilceyi sıkmak, problemi çözmek gibi görünebilir ama kesinlikle değil. Hem sorunun uzamasına hem de ciltte farklı renkte izlerin oluşmasına sebep olur.