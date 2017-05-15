Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da mesir macunu şenliği olarak ünlenen, geleneksel tıp yöntemlerinin halka tanıtılmasının ve yaygınlaştırılmasının amaçlandığı Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, mesir macunu saçımıyla başladı. Bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen tıp festivaline Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahattin Ünver ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların havadan atılan mesir macunlarını kapabilmek için birbirleriyle yarıştığı festivalde, kimi vatandaşların şemsiye açarak mesir macunu yakalamaya çalışması ise alanda renkli görüntülere sahne oldu. Çeşitli etkinliklerle dokuz gün devam edecek olan festivalin ilk gününde sahne alan ünlü sanatçı Ferhat Göçer de festivale renk kattı.

"TIBBIN MODERNİ, GÜNCELİ, GELENEĞİ VE ALTERNATİFİ DİYE BİR AYRIM YAPMIYORUZ"

Festivalin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Merkezefendi'den başlayan güzel bir geleneği 18 yıldır bugüne getiren kardeşlerime sizin huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Kimin emeği geçmişse Allah razı olsun. Tıbbın moderni, günceli, geleneği ve alternatifi diye bir ayrım yapmıyoruz. Önemli olan tıpta delile dayalı olmasıdır. Kanıtı varsa tarihten gelmiş olsa da başımızın üstündedir, yeni keşfedilmiş olsa da başımızın üstündedir. Sağlık Bakanlığı olarak geleneksel tıpla alakalı bir daire başkanlığı kurduk. Bu işle ilgili bütün mevzuatı hazırladık. Bir taraftan tarihimizin, geleneğimizin bize takdim ettiği güzellikleri yaşayalım istiyoruz. Bir taraftan da bu işin istismarcılarını engellemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN İKİNCİ DÖNEMİNİ BAŞLATIYORUZ"

Bakan Akdağ, konuşmasının devamında dört yıl içerisinde İstanbul'da bulunan tüm devlet hastanelerini yenileyeceklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini başlatıyoruz. Türkiye’nin ve İstanbul'un her yerine mükemmel hastaneler yapmaya başladık. Allah nasip ederse önümüzdeki dört yıl içerisinde İstanbul'daki bütün devlet hastanelerinde yataklarınız tek yataklı, banyolu, tuvaletli ve refakatçisinin içinde olduğu mükemmel hastanelere dönüşecek."

“MERKEZEFENDİ İLE İLGİLİ RÜYAMIZ GERÇEK OLUYOR”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise, “Bundan 18 yıl önce, Zeytinburnu'nda 465 yıl önce yaşamış olan Merkez Efendi'nin hatırası adına bir süreci başlattık. O süreç de geleneksel tıbbın tanıtılması ve yaygınlaştırılması ilgili bir süreçti ve bugün 18'inci Merkezefendi Geleneksel Tıp Günleri'ni gerçekleştiriyoruz. Merkezefendi ile ilgili bir rüyamız, bir hayalimiz vardı. Hamdolsun bu yapılan festivaller sayesinde hayallerimiz büyük ölçüde gerçekleşti. Bu projenin gerçekleşmesindeki en büyük katkı siz Zeytinburnulu hemşehrilerimindir. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerden aldığımız yetkilerle bu anlamlı projeleri sürdürmeye devam ediyoruz. Aslında bizim yaptığımız modern tıpla geleneksel tıbbın bir arada bulunduğu meşaleyi yakmaktı. O meşale Merkezefendi'mizde tutuştu ve hamdolsun Merkezefendi'miz bugünlere geldi. Ne mutlu bize ki Merkezefendi'nin temsil ettiği misyon bugün Zeytinburnu'nda yaşatılıyor.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Recep Akdağ, Başkan Aydın ve sanatçı Ferhat Göçer sahneden Mesir macunu saçımı yaptı. On birlerce Mesir macununun saçıldığı festivalde vatandaşlar havada mesir macunu kapabilmek için birbiriyle yarıştı. Program, Ferhat Göçer’in konserleriyle devam etti.

Renkli görüntülere sahne olan festival, 21 Mayıs Pazar gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.