Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağırsakların beyinden sonra insan vücudunu yöneten en önemli organ olduğunu söyleyen uzmanlar, bağırsak sağlığının genel vücut sağlığı üzerinde önemli etkisi olduğunu vurguluyorlar. Memorial Hastanesinden Beslenme Uzmanı Diyetisyen Yeşim Temel Özcan, hastalıklardan korunmak ve ruh sağlığını iyileştirmek için bağırsak sistemini bozan yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Toksinler, sindirilmeyen besinler, ağır metaller ve böcek ilacı gibi kimyasalların bağırsak çeperinden sızarak kana karıştıklarını ve sağlığı bozduklarını söyleyen Özcan “Yetişkin bir insanın bağırsağında yaklaşık 100 trilyon iyi huylu bakteri yaşar. Bunlar, vücuda giren zararlı bakterilerin bağırsaktan sızarak kana karışmasına engel olurlar. Ağrı kesici, steroid, doğum kontrol hapları, uyku ilaçları, antidepresan ve antiasit içeren birçok ilacın bilinçsiz kullanımı gibi sebeplerle bağırsaktaki denge bozulduğunda hastalıklar ortaya çıkar. Çalışmalar, zararlı bakterilerin bağırsak duvarından içeri geçmesine engel olarak alerji, astım, egzama, ishal, şeker hastalığı, obezite ve kalın bağırsak kanseri gibi hastalıkların gelişimine engel olduğunu göstermiştir” dedi. Bazı besinlerin bağırsaktaki probiyotik adı verilen iyi huylu bakteri dengesinin sağlanmasına yardımcı olduğunu anlatan Özcan, bunun için sofradan eksik edilmemesi gereken yiyecekleri şöyle sıraladı: Kemik suyu, ev yapımı yoğurt, ev yapımı turşu, Hindistan cevizi yağı, avakado, tatlı patates, bal kabağı, kırmızı pancar ve yer elması...