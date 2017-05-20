Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gebeliğin bütün safhasında seyahate çıkılabileceğini vurgulayan Dr. Nigar Güler, “Yine de dikkat edilmesi gereken hususlar var. Gebelikte seyahat için en ideal zaman gebeliğin 3 ve 6. ayı arasındaki dönemdir. Çünkü ilk üç ayda aşerme, bulantı, kusma, düşük riski gibi problemler ve büyüyen karın yolculuğu zorlaştırabilir” dedi. Gebelikte özellikle uzun süren yolculuklarda dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu belirten Dr. Güler, “Yolculuk boyunca bol su içilmelidir. Çünkü vücudun susuz kalması özellikle yaz aylarında oldukça tehlikeli bir durumdur. Rahat koltuklarda ve emniyet kemeri kullanarak seyahat etmek de çok önemlidir. Tren,araba,uçak veya otobüs yolculuklarında hareket kısıtlılığı olmaması gerekir ve molaların sık olması önemlidir. O yüzden seyahat şirketinden yolculuk öncesi bilgi alınması iyi olur” diye konuştu.



Dr. Güler, gebelikte seyahate çıkacaklara tavsiyelerde bulundu. Seyahat sırasında rahat giysiler ve ayakkabılar giyilmesi gerektiğini aktaran Nigar Güler, “Ayakların şişmemesi için yolculuk sırasında ayakları yüksekte tutmak gerekiyor. O yüzden uygun koltuk seçilmelidir. Sık sık molalarda yürümek gerekebilir. Ayrıca uygun rahat bir seyahat yastığı bulundurulmalıdır. Yola çıkmadan önce tuvalet ihtiyacı mutlaka giderilmelidir. Atıştırmalık yiyecek bulundurulmak da önemlidir. Yolculuğa çıkmadan önce duş almak ve temiz pamuklu giysiler giymek kokulara karşı hassasiyeti giderilebilir” bilgilerini verdi.



Gebeliğin son üç ayında seyahat yapılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mecburi durumlarda otobüs, tren, araba serbesttir. Ancak uçak yolculuğu için 27-28. haftadan sonra doktor raporu talep edilmektedir. Uçağa biniş sırasında sıkıntı yaşamamak ve uçuşu kaçırmamak için doktorunuzdan ‘uçak yolculuğu yapmanızda bir sakınca olmadığına’ dair rapor alıp bunu bütün uçuşlarınız sırasında yanınızda taşımanız uygun olacaktır”.