Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşınız belli bir seviyeye geldi... Beyninizin istediklerini bedeniniz dinlemiyor. Koşmak istiyor ama yoruluyor, 2 kat merdiveni çıkmak istemiyorsunuz. Bu durumda “Yaşlandım artık” deyip olumsuzlukları hızlandırmak mı, hücreleri yenileyerek genç beyninize uygun davranmak mı? Seçim ikincisi olmalı. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki, yaşlansak da hücrelerimiz yenilenmeye, iyileşmeye açık. Elimizdeki kesik, 1 haftada iyileşiyorsa, bu hücrelerin yenilenmeye hazır olduğunu gösteriyor. Hücrelerin yenilenmesi için de temiz havada egzersiz ilk şart. Yardımcı Doçent Gamze Şenbursa “Yaşlanma vücutta hücrelere kadar uzanan bir durum. Yaşlandıkça hücre yenilenmesi azalır, enerji üreten bölümler ve canlılık azalır” diyor. Yine Şenbursa’nın verdiği bilgiye göre, bazı egzersizler hücre yenilenmesini kısmen de olsa hızlandırıyor, yılların getirdiği hasarları geri döndürüyor. Spora, egzersize karar verdiğiniz ilk andan itibaren kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir gerçek. Yaptıkça da alışkanlık hâlini alacak.

¥ Egzersize önce karar verin, sonra hafif yürüyüşlerle başlayın.

¥ Bisiklet kullanabiliyorsanız, kas kuvvetleri ve kan şekeri değerlerinde düzelme sağlayan bu aleti kullanın.

¥ Parklarda sıklıkla bulunan cihazlardan da yararlanabilirsiniz ama en iyisi yaş ve bedeninize göre program belirleyecek olan bir spor salonuna gitmeniz.