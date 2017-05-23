İlaç, sigara, çay, kahve, kola gibi yiyecek ve içeceklerin dişlerin renklenmesine sebep olurken bunun için uzun süre kullanılacak beyazlatıcıların daha çok renklenme ve aşındırma yapabileceği bildirildi. İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cenker Zeki Koyuncuoğlu, bol su ile ağzı çalkalamanın daha etkili ve daha sağlıklı bir metot olacağını söyledi.
Bol su, beyazlatıcı macunlardan etkili
23.05.2017 - 07:33 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 07:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İlaç, sigara, çay, kahve, kola gibi yiyecek ve içeceklerin dişlerin renklenmesine sebep olurken bunun için uzun süre kullanılacak beyazlatıcıların daha çok renklenme ve aşındırma yapabileceği bildirildi.
Etiketler : beyazlatıcı,
475930 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/475930.aspx
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