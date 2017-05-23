Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlaç, sigara, çay, kahve, kola gibi yiyecek ve içeceklerin dişlerin renklenmesine sebep olurken bunun için uzun süre kullanılacak beyazlatıcıların daha çok renklenme ve aşındırma yapabileceği bildirildi. İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cenker Zeki Koyuncuoğlu, bol su ile ağzı çalkalamanın daha etkili ve daha sağlıklı bir metot olacağını söyledi.