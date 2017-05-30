Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ayında yapılan yanlış besin seçimlerinin kabızlık şikayetini artırabileceğini anlatan Odabaşı “Sindirim siteminin dengesinin korunmasında “dost” bakteriler olarak adlandırdığımız probiyotikler ve bu “dost” bakterilerin üremesine yardımcı besin parçaları olan prebiyotikler önemli yer tutar” dedi. Yiyecek seçimi ile bağırsaklardaki dost bakterilerin sayısının artırılabileceğini ifade eden Odabaşı, “Bunun için en iyi probiyotik kaynağı olan yoğurt, peynir, ayran, fazla tuzlu olmamak şartıyla turşu tüketebilirsiniz” diye anlattı.