Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Urumçi’de Sincan Shanhao Biyoteknoloji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Zeng Jun Wu “Kum tedavisi mahallî Uygur halkının keşfettiği bir metot. Şu anda bu metotla dünya çapında 3 binden fazla hastanın şifa bulmasına yardımcı olduk” dedi. Kum tedavisinin kemik iltihabı, romatizma, kadın hastalıkları, uykusuzluk ve cilt hastalıklarının tedavisi ile yorgunluktan kurtulmaya yardımcı olduğunu belirten Zeng “Kumların içinde 13 farklı maden bulunuyor. Güneş ışınları altında bekletiliyor ve lazer ışınları veriliyor. Kum tedavisi isteyen kişiye özel bir elbise giydiriyoruz. Elbise giydikten sonra ultra lazer ışıklarının etkisi altında tedavi yapılıyor. İnsan vücudundaki sıcaklık artıyor. Hastalar terlemeye başlıyor. Böylece vücut içindeki zararlı toksinler dışarı çıkıyor. Bu da hastaların iyileşmesine katkı sağlıyor” diye konuştu. Tedavinin maliyeti kentlere göre 78 ile 388 yuan (yaklaşık 40 ile 200 lira) arasında değişiyor.