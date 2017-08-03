Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Utku Çopur, laktoz intoleransı nedeniyle süt içemeyen çocukların ve yetişkinlerin, kalsiyum ihtiyacını maden suyundan karşılayabileceğini söyledi. Prof. Dr. Çopur, “Maden suyu kalsiyum bakımından çok zengin olduğu için sütün iyi bir alternatifi. İki bardak maden suyundaki kalsiyum miktarı, 1 bardak sütten 50 miligram daha fazla. Bu noktada özellikle gelişme çağındaki çocukların günde 2 bardak maden suyu tüketmesi hem vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri karşılaması bakımından hem de kalsiyum eksikliğinin giderilmesi bakımından faydalı” dedi.