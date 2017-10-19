Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalp krizinin mide bölgesindeki ağrı ve huzursuzlukla da kendini gösterebileceğini söyleyen Medical Park Tarsus Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Kalmış “Sık sık midesi ağrıyan kişiler genellikle kalp krizi sırasında da bunun ‘mide ağrısı’ olduğunu düşünerek pek önemsemiyorlar. Bu da hastaneye ulaşmayı geciktiriyor” dedi. Mide rahatsızlığı olanları ‘krizi fark edememe’ tehlikesine karşı uyaran Dr. Kalmış, özellikle kalbin alt bölgesini besleyen kalp damarı tıkanıklıklarında görülen şikâyetlerin, mideyle ilgili şikâyetlere çok benzediğini ifade ederek “Her iki durumda da mide bölgesinde baskı ve yanma hissi oluşur. Gaz çıkarıldığında (geğirme) ise hastada bir rahatlama olur. Bu nedenle mide hastalığı olan kişiler ayırt edemezler” dedi.