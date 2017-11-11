Ziyneti Kocabıyık - Konunun uzmanları yeni gelişmeleri ve araştırmaları kamuoyuyla paylaşacak. 19 Kasım Pazar günü Sofa Hotel’de gerçekleştirilecek olan toplantıda, çalışmalarında bağışıklık sistemi için besinlerin önemine dikkat çeken Dünya Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Emar Vogelaar, dünyada ve ülkemizde artan kanser ve otizm vakalarının bağışıklık sistemiyle ilgili ilişkilerine değinerek sağlıklı nesiller yetiştirilmesi konusunda katılımcılara önemli bilgiler aktaracak. Prof. Dr. Vogelaar çevre kirliği, teknolojik kirlenme ve yanlış beslenmenin kanser ve otizm vakalarını arttırdığını savunuyor.
Kirli çevre otizmi körüklüyor
11.11.2017 - 10:07 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyada her geçen yıl artan kanser, otizm vakaları ve İmmunoloji ilişkisi ilk kez İstanbul’da düzenlenecek olan ‘Uluslararası İmmünoloji, Otizm ve Kanser’ konulu konferansta masaya yatırılacak.
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518696 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/518696.aspx
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