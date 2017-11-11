Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Konunun uzmanları yeni gelişmeleri ve araştırmaları kamuoyuyla paylaşacak. 19 Kasım Pazar günü Sofa Hotel’de gerçekleştirilecek olan toplantıda, çalışmalarında bağışıklık sistemi için besinlerin önemine dikkat çeken Dünya Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Emar Vogelaar, dünyada ve ülkemizde artan kanser ve otizm vakalarının bağışıklık sistemiyle ilgili ilişkilerine değinerek sağlıklı nesiller yetiştirilmesi konusunda katılımcılara önemli bilgiler aktaracak. Prof. Dr. Vogelaar çevre kirliği, teknolojik kirlenme ve yanlış beslenmenin kanser ve otizm vakalarını arttırdığını savunuyor.