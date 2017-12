Türkiye Gazetesi

Her kadının hayalidir bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmek. Ama bunun için dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Özellikle hamileliği kış dönemine denk gelen anne adayları bu haberi sizler için derledik. Kafasınızı kurcalayan soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. Peki Hamilelikte neler yapılmalı, neler yapılmamalı? İşte sizler için altın değerindeki o öneriler...Soğuk ve kapalı kış aylarının kendine özgü şartları nedeniyle hamilelik yaz aylarına göre çok daha farklı ve zorlu yaşanabiliyor. Kapalı ve kalabalık mekanlarda solunum ve damlacıklar nedeniyle kolayca bulaşan virüsler hastalıkların hızla yaygınlaşmasına neden olurken, güneşli günlerin azalmasıyla D vitamini eksikliği artıyor, hamilelik dönemindeki ruhsal değişikliklere bir de kışın kasvetli yapısının getirdiği sorunların eklenmesi anne adaylarını daha da zorlayabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Dilek, bu nedenlerden dolayı kış mevsiminde hamilelerin gündelik yaşamlarından beslenme şekillerine dek pek çok değişiklik yapmaları gerektiğini belirterek, bu önlemlerin anne adayı ve bebeğin sağlıklı doğumu için önemli olduğunu söylüyor. Peki nelere dikkat etmeli, nelerden kaçınmalı? Prof. Dr. Umut Dilek hamilelikte 6 kış kriterini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



Beslenmede bunlara dikkat edin

Kış sebze ve meyveleri hamilelikte çok gerekli vitamin ve mineraller içerdiğinden mutlaka yeterince tüketin. Kış besinlerinin bol lif özelliği de, hamilelikte çok sık görülen kabızlık şikayetini azaltıyor. Balığı ise gerek protein gerek omega-3 yağ asitleri yönünden zengin olmasından dolayı haftada bir kez buğulama ya da ızgara olarak tüketmeyi ihmal etmeyin. Ülkemizde hamilelik dönemine çoğunlukla demir eksikliği ile başlandığından, hekiminizin önereceği demir desteğini uygulamanız çok önemli. Sebze ve meyveler yoluyla alınan C vitamini de, demir vitaminlerinin bağırsaklardan daha iyi emilmesini sağlıyor. Süt ve süt ürünleri, demirin emilimini azalttığından birlikte tüketmeyin.



Spor yapmayı ihmal etmeyin

Kış aylarında azalan güneş nedeniyle D vitamini eksikliği arttığından, eve kapanarak bu sorunu daha da artırmayın. Günde 30 dakika yürüyüş yapmaya çalışın. Hava sıcaklığının nispeten daha yüksek olduğu günlerde, öğle saatlerinde, açık havada mümkünse bir saatinizi geçirin. Kış mevsiminde vücudumuz soğuk havayla birlikte tembelleştiğinden meditasyon, yoga ve pilates yaparak hareketlendirin. Hem fiziksel hem zihinsel rahatlama sağlayan bu tip hafif sporlar oldukça fayda sağlıyor.



Öpmeyin hatta tokalaşmayın

Kış ayları başta gribal enfeksiyonlar olmak üzere hastalıkların kolayca yayılmasına neden oluyor. Kalabalık ve kapalı mekanlar, yeterince havalandırılmayan ortamlar gerek solunum gerekse temas yoluyla virüslerin hızla bulaşmasına yol açıyor. Bu nedenle mümkün olduğunca kalabalık yerlerden kaçının, öpüşmek yerine başınızla selam verin hatta tokalaşmayın. Çünkü tokalaşmak bile bulaş riskini artırıyor. El temizliğine, konuşurken damlacık saçan kişilerle yakın temastan kaçınmaya özen gösterin. Hekiminize danışarak grip aşısı olmanızda fayda var.



Ayaklarınızı sıcak tutun

Kış aylarında hamilelerin vücut ısılarını korumaları önemli. Bu nedenle giysi seçiminde dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. Isıyı vücuda hapseden, nem ve hava değişimine izin vermeyen sıkı dokunmuş, sentetik lifleri yoğun içeren giysilerden, derinin nemli kalmasına yol açması nedeniyle kaçınılması gerekiyor. Kış aylarında yünlü, pamuklu, havalanabilir, yumuşak giysiler tercih edilmeli. Ayaklarınızı sıcak tutmak, soğuktan korumak için pamuklu veya yünlü çorap giyin. Ayakkabınızın da duruşunuzu desteleyen, tabanı rahat ve kaymayan türde olmasına dikkat edin.



Ortamı nemlendirin

Kuru havanın solunum yolları üzerindeki etkileri nedeni ile evlerde soba ve kaloriferlerin kuruttuğu havayı kaynayan bir çaydanlık, ıslak bezler gibi tedbirlerle nemlendirmek faydalı. Hamilelerin düzenli olarak her gün evlerini havalandırarak temiz havanın içeri, kirli havanın ise dışarı çıkışını sağlamaları gerekiyor. Evlerde bulunan en büyük hava kirliliği oluşturan koşullar; kullanılan (doğalgaz, tütün ürünleri, tozlar, nemli ortamlar) ürünlerin hepsi evde kirlilik yapıyor ve hamilelerin sağlıklarını büyük ölçüde etkiliyor.



Arkadaşlarınızla buluşun

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Dilek, ”Kış aylarının sizi depresyona sokmasına izin vermeyin. Mevsim dönümlerinde sürekli soğuk ve kapalı hava, evde uzun dönem kalmak, hamilelik dönemindeki duygusal değişikliklerle bir araya geldiğinde depresyona yol açabilir. Seyahat etmek, temiz havada zaman geçirmek, aile ve arkadaş ziyaretleri depresyonun oluşmasını engeller” diyor.