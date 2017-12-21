Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Hem fiyat hem de kalite bakımından yabancı hastaların ilk tercihleri arasında olan Türkiye’ye Orta Doğu ve Avrupa’dan çok sayıda hasta geliyor. Yurt dışında Türkiye’nin sağlık açısından çok güvenilir bir ülke olduğunu vurgulayan Dünya Göz Hastanesi Direktörü Hüseyin Kılavuz “Göz branşı da bundan nasibini alıyor. Daha çok tedavi yapılamayan vakalar veya birkaç operasyon geçirmiş hastalar geliyor” dedi. Kılavuz, çocuk hastanın da çok fazla geldiğini kaydederek “Çocuk katarakt ve çocuk retina operasyonları Türkiye’de çok başarılı yapılan vakalar. Hem kimsenin yapmaya cesaret etmediği vakalar hem de lazer operasyonlar için Türkiye tercih ediliyor” diye konuştu. Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’dan çok fazla çocuk hasta geldiğini ifade eden Kılavuz, “Orta Doğu’dan yaralı çocuklar geliyor. En son Suriye’den 40 tane çocuk getirdiler. İçlerinde 10-15 tanesine ameliyat önerdiklerimiz oldu” dedi.