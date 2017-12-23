Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyabetlilerin yılda 1 defa göz muayenesi yaptırmaları konusunda farkındalık uyandırmayı hedefleyen kampanyada sağlıklı kişiler, dünyaya diyabet yüzünden görmesi bozulmuş bir hastanın gözünden bakıyorlar. İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezinde düzenlenen etkinlikte, bir evin oturma odası olarak tasarlanmış özel alanda 3D (üç boyutlu) sanal gerçeklik gözlüğüyle dolaşanlar, diyabetli ve görme problemi yaşayan bir kişinin neler yaşadıklarını tecrübe ettiler.

Diyabette göz hasarının yavaş yavaş ilerlediğini söyleyen Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birimi Üyesi Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, belirtileri şöyle sıraladı:

- Görmede bulanıklık, görme keskinliğinin ya da hem yakın hem de uzak görmenin azalması

- Görme alanında kör noktalar / görüntünün oluşmadığı karanlık bölgeler

- Görme alanında yer yer düz çizgiler dalgalı ya da kırıkmış gibi görünür

- Renkler solmuş, eskimiş gibi görünür

- Her gün görülen nesnelerin çizgileri ve biçimleri bozulmuş gibidir.