Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu durum ne yazık ki yaşla birlikte yumurta rezervi azalan kadınların çocuk sahibi olma şansını da azaltıyor. Doğurganlığı etkileyen yumurta rezervinin sağlıklı bir kadında 25 yaşından itibaren azalmaya başladığını ve bu azalmanın 35 yaşından itibaren hızlandığını söyleyen Türk Alman Jinekoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü bazı kadınlarda genetik olarak bu rezervin çok daha erken tükenmeye başladığını belirterek “Bazı kadınlarda erken yumurtalık yetmezliği dediğimiz durum ortaya çıkar. Bu yüzden çocuk sahibi olmak isteyen kadınların herhangi bir şikayeti olmasa da yumurtalık rezervini öğrenmeleri eğer azalma söz konusu ise yumurta dondurma işlemini gerçekleştirmeleri gerekir” dedi. Yumurtalık rezervinin genetik sebeplerin dışında tiroit bezi, böbrek üstü bezi veya şeker metabolizması ile ilgili organların hastalıklarında da giderek azaldığına, dikkat çeken Prof. Dr. Ünlü “Ailesinde erken menopoz öyküsü olanlar, ameliyatla tek yumurtalığı alınmış olanlar, çocukluk veya gençlik çağı kanserleri sebebiyle kemoterapi veya radyoterapi uygulanmış olanlar, endometriozis sebebiyle yumurtalığından bir veya daha fazla defa kist alınanlar ve kanser nedeni ile kemoterapi veya radyoterapi uygulanacak olanlardır” diye hatırlattı.

35 yaş üstü yumurta rezervinin azaldığı durumlarda yumurta dondurulması önemli bir alternatif olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ünlü “Önceleri yalnızca kanser tedavisi görecek hastalara yumurta dondurma izni veren Sağlık Bakanlığı, yeni yönetmelik düzenlemesi ile yumurta rezervi düşük olan tüm kadınlara “yumurtalarını dondurma hakkı” yani “anne olabilme şansı” sağlıyor bilgisini verdi.