Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Türk Toraks Derneği’nin 2017 Kongresi sırasında Türkiye gazetesi için yaptığımız röportajın ardından kitabı hazırlamaya karar verdiğini söyleyen Prof. Dr. Yorgancıoğlu, kitabın girişinde gazetemizde yayınlanan röportaja da yer verdi.

Solunum hastalıkları alanında ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Prof. Dr. Yorgancıoğlu halen Türk Toraks Derneği 1. Başkan Yardımcısı, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığını sürdürüyor. Yemek yapmanın kendisini dinlendirdiğini söyleyen Prof. Dr. Yorgancıoğlu, “En stresli olduğum anda mutfağa girip yemek yapmaya başladığımda bütün yorgunluğumu, stresimi unutuyorum. Bu benim için bir hayat tarzı. Bence mutluluk sevdiklerinle bir sofranın etrafında buluşup sohbetin ve hayatın tadını çıkarmak. Benim için de o sofraya yüreğimden coşarak hazırlanmak” dedi. Kitabın bir de sosyal sorumluluk yönü olduğunu belirten Yorgancıoğlu, “Her tarifimin bir seveni oldu ve tarif için 100 TL bağışladı. Onların aldığı tarif, sayfada onların ismiyle çıktı. Daha kitap çıkmadan 4 üniversiteli kız öğrenciye burs oldu” dedi.