Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fakat yapılan yeni bir çalışma, gebeliğin oluşmasından hemen sonra bir protein düzeyine bakılarak, gebeliğin devamlılığı konusunda bilgi sahibi olunabileceğini ortaya koydu. Gebeliğin 4. haftasından itibaren kanda ölçülebilen bu proteinin seviyesi, anne adayının bebeğini kaybedip kaybetmeyeceğini gösterebilecek. Reproduktif Biyoloji ve Endokrinoloji dergisinde yayınlanan araştırma ile ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Opr. Dr. Betül Görgen “18-42 yaş arasında olan ve tüp bebek yoluyla gebe kalan kadınların kanında gebeliklerinin 4-6. haftası arasında ‘periostin’ adı verilen bir proteinin düzeyine bakılmış. Bu dönemde periostin düzeyi yüksek olan kadınların gebeliği belirgin bir farkla düşükle sonuçlanmış. Bu protein ve düşük yapma ihtimali arasındaki bağlantı, özellikle tüp bebek olguları açısından önemli bir gelişme olacak gibi görünüyor” dedi.