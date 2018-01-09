Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Zamanından önce doğan bebeklerde görülen “Prematüre Retinopatisi” adı verilen hastalığın tedavisini değiştirecek çok önemli bir yeniliğe imza atan İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yetik, bu katkısıyla dünya tıp literatürüne geçti.

Bağırsak kanserinin tedavisinde kullanılan bir ilacı kullanarak ”Prematüre Retinopatisi”nin tedavisinde 100 başarı sağlayan teknik,“Dr. Hüseyin Yetik’in Dijital Görüntüleme Sistemi” adıyla anılıyor. Erken doğan bebeklerin diğer organları gibi retina tabakasının da tam olarak gelişmediğini söyleyen Prof. Dr. Yetik, “Daha önce damarsız retina tabakasını ya da gözdeki anormalleşmiş damarları yakıyorduk. Yani Bebeğin daha az görmesine razı oluyorduk. Bu tedavide ise retinayı hiç yakmadan gözün içine bir ilaç enjekte ediyoruz. Tekrar tekrar enjeksiyonlar yaparak sağlıklı damarların oluşmasına zemin hazırlıyoruz. Bu tedavi ile hemen hemen tamamen normal bir retina elde edebiliyoruz. Geliştirdiğimiz teknikte, görüntüleme yöntemleri kullanarak gerçekleştirdiğimiz enjeksiyonla bebeğe en az zararı vererek onu en emniyetli şekilde tedavi ediyoruz” dedi.

7 ULUSLARARASI PATENTİ VAR

Sayısız çalışması bulunan Prof. Dr. Yetik’in aynı zamanda göz hastalıkları alanında aldığı çok sayıda patenti ve patent başvurusu da var. Göz görüntüleme sistemi ve göz ameliyatlarında kullanılmak üzere çok sayıda cerrahi alet geliştiren Prof. Dr. Yetik, bugüne kadar ABD, Avrupa Birliği, Çin ve Hindistan için ayrı ayrı müracaatlarda bulunduğu 7 uluslararası patenti olduğunu söylüyor. (Gülçin Coşkan-Medikal Teknik Dergisi)