Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin veremle mücadelede önemli başarılar kaydetmesine rağmen hala verem mikrobunun toplumda dolaştığına dikkat çeken Dr. Yıldırım, “Her öksürük verem değildir. Ancak iki haftadan uzun süren öksürük, ateş, gece terlemesi, göğüs ağrıları, iştahsızlık, zayıflama, çocuklarda kilo alamama, kan tükürme şikayetleri varsa mutlaka bu hastalıktan şüphe etmek gerekir” dedi.