Türkiye’nin veremle mücadelede önemli başarılar kaydetmesine rağmen hala verem mikrobunun toplumda dolaştığına dikkat çeken Dr. Yıldırım, “Her öksürük verem değildir. Ancak iki haftadan uzun süren öksürük, ateş, gece terlemesi, göğüs ağrıları, iştahsızlık, zayıflama, çocuklarda kilo alamama, kan tükürme şikayetleri varsa mutlaka bu hastalıktan şüphe etmek gerekir” dedi.
Uzamış öksürük verem belirtisi
09.01.2018 - 07:29 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 07:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülfem Yıldırım, uzamış öksürük şikâyeti olanların verem hastalığını aklına getirerek mutlaka doktora başvurmalarını tavsiye etti.
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534730 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/534730.aspx
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