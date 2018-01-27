Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlaç sanayiinin geleceğinde kaçınılmaz olarak dijitalleşmenin yer alacağını söyleyen Novartis Dijital Gelişim Direktörü Jacop LaPorte, bunun yeni ilaçların geliştirilmesi süresini de kısaltacağına dikkat çekerek “Normalde 15 yılı bulan ilaç AR-GE sürelerini kısaltmak ve gelişmiş ürünleri hastaların hizmetine sunmak için dijital çözümler önemli bir rol oynuyor. İlaç sektörüne baktığımızda başlıca 3 dijital gelişme dikkat çekiyor. Birincisi giyilebilir teknolojilerle sağlık parametrelerinin takibi. Örneğin Apple watch nabız ölçüyor, uyku kalitesi ölçüyor. İkincisi sağlık alanında giderek artan yapay zekâ kullanımı ve üçüncüsü ise gelişmiş bilgisayar programları. Günümüzde analiz yapabilen ve algoritmaları hesaplayan programlar hızla gelişiyor ve yakında kuantum yani teorik hesaplama sistemelerini kullanan bilgisayarlar ortaya çıkacak” dedi.