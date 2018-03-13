Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Translational Psychiatry" dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, kişilerin ne kadar empatik olduğunun genlerinden anlaşılıp anlaşılamayacağını inceledi.

46 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada, katılımcıların "empati zekası (EQ)" bir anketle ölçülürken DNA testi için de tükürük örneği alındı.

Katılımcıların DNA örneklerini ve anket sonuçlarını inceleyen araştırmacılar, genlerdeki farklılığın, neden bazılarının diğerlerinden daha empatik olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Genler yüzde 10 oranında belirleyici

Genlerin, kişiler arasında empati düzeyindeki farklılıkta en az yüzde 10 oranında belirleyici olduğu keşfedildi.

Empati ile cinsiyet arasında fark olduğuna işaret edilen çalışmada, kadınların genellikle erkeklerden daha empatik olduğu vurgulandı.

Araştırmacılar, 80 üzerinden puanlandırılan ankette kadınların ortalama 50, erkeklerin ise 41 puan aldığını ancak bunun arkasında herhangi bir genetik farklılık bulamadıklarını bildirdi.

Çalışmada, ayrıca, daha düşük empati ile genetik farklılık arasındaki ilişkinin, aynı zamanda daha yüksek içe kapanma riskiyle de ilgili olduğunun altı çizildi.

Empati düzeyi daha yüksek ve daha düşük kişiler arasında genetik farklılık olduğunun açıklandığı çalışmada, bu farklılıktan sorumlu belirli "empati genlerinin" ne olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.