Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu tip baş ağrılarının “Spontan Subaraknoid Kanama (SAK)” denilen ağır bir beyin kanamasının en önde gelen belirtisi olabileceğini belirten Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa “SAK, çok ağır sonuçları olan; ancak zamanında tanınıp müdahale edildiğinde tedavi şansı ve başarı oranı yüksek bir tablodur” ikazında bulundu. Bu tür beyin kanamalarının daha çok ilkbahar ve sonbahar olmak üzere geçiş mevsimlerinde ortaya çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. Bozbuğa “Kişinin daha önce yaşamadığı kadar şiddetli baş ağrısına; ense sertliği, bulantı, kusma, bilinç düzeyinde bozulma - koma, kollarda ve bacaklarda taraf gösteren kuvvet kaybı, duyu bozuklukları, anlama ya da ifade kaybı ile ortaya çıkan konuşma bozuklukları, görme bozuklukları, sara atakları ile birlikte nörolojik ve nörolojik olmayan pek çok belirti eşlik edebilir. Klinik tablonun bu kadar zengin olması olayın aniden ortaya çıkması ve hızlı gelişmesine, büyük hacimli bir kanın çok yüksek bir basınçla beyin omurilik ve sinirlere yayılmasına ve böylece tüm sinir sistemini etkilemesine bağlıdır” dedi.