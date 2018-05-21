Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, AA muhabirine, güncellenen "Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları" ile müfredata eklenen "Beslenme ve Sağlık" dersine ilişkin açıklama yaptı.

YÖK Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman ve uzman bir ekip önderliğinde, eğitim fakültelerinin dekanlarının katıldığı çalıştay ve toplantılar ile iki yıllık bir süreç sonrasında yeni müfredata son şeklinin verildiğini ifade eden Tufan, programların, gelecek nesli yetiştiren ve toplumun kanaat önderleri konumundaki öğretmenlerin dünyanın öncelediği alanlarda da yetkin ve yeterli olması için çok yönlü hazırlandığını anlattı.

"Tüm dünyada yüksek kilo nedeniyle 4 milyon ölüm yaşandı"iğini bildirdi.

Çocuklarda obezite artışının tehlikeli bir düzeye ulaştığının altını çizen Tufan, Sağlık Bakanlığının "Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010" başlıklı ön çalışma raporuna göre, Türkiye'de fazla kiloluların oranının yüzde 34,6, fazla kilolu ve şişman oranının yüzde 64,9, çok şişman olanların oranının ise yüzde 2,9 olarak tespit edildiğini aktardı.

Yüksek beden kitle indeksi (BKI) ve artan obezitenin metabolik sendrom, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı ve yüksek kolesterole neden olduğuna değinen Tufan, "2015 yılında tüm dünyada yüksek BKI nedeniyle 4 milyon ölüm yaşandı ve tüm ölüm nedenlerinin yüzde 7'sini teşkil etti. Farklı ülke raporlarında böyle giderse 2030 yılında tüm dünyada 2 milyardan fazla kişinin kilolu, 1 milyardan fazla kişin ise obez olacağı tahmin ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Öğretmenlerin rol model olmasını istiyoruz"

Sağlıklı beslenme hakkında sadece doktorların değil tüm toplumun bilgi sahibi olması gerektiğine işaret eden Tufan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Toplumların mimarı öğretmenlerimizin doğru beslenme ve sağlıklı yaşam konusunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Tüm öğretmen yetiştiren programlarımıza eklenen 'Beslenme ve Sağlık' dersinde doğal ve sağlıklı beslenme, gıda katkı maddeleri, sağlıklı yaşam ve obezite ile mücadele konuları ele alınıyor. Böylece ülkemizin en ücra yerlerine giderek eğitim veren ve toplumlar için önder kişiler olan öğretmenlerimizin sağlıklı yaşamın ve doğru beslenmenin sırlarını bilerek çocuklarımıza ve ailelerine rol model olması bekleniyor."