Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Egeli bilim insanları, geliştirdikleri yeni ilaç taşıyıcı sistemle daha az etkin madde kullanarak kolesterol ve trigliserid oranını düşürmeyi başardı. Piyasadaki ilaçların ağız yoluyla alındığında vücut içinde dağılarak emildiğini, çoğu zaman istenen etkiyi yapmadığını söyleyen projenin lideri Eczacılık Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Yeşim Karasulu “Bizim geliştirdiğimiz ilaç taşıyıcı sistem; etkin maddenin daha düşük dozda hızla emilimini sağlayarak istenen tedavi konsantrasyonuna ulaşmayı mümkün kılıyor. Geliştirdiğimiz formülasyola kolesterolü daha etkin olarak düşürüldüğünü ispat ettik” dedi.