Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Türkiye’de yaklaşık 6 milyon erkeğin problemi olan iyi huylu prostat büyümesinin obezite ile ilişkili olduğunu söyleyen Türk Üroloji Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu “İyi huylu prostat büyümesi 50 yaş üzerindeki erkeklerin neredeyse yarısında, 70 yaş üzerindeyse yüzde 80’inde görülür. Karın içi yağlanma ile prostat büyümesi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Göbek çevresi büyüdükçe prostat olma riski de artar” dedi.

AKDENİZ DİYETİ KORUYOR

Dünya Prostat Günü kapsamında GSK Türkiye’nin düzenlediği toplantıda konuşan Prof. Dr. Kadıoğlu prostat büyümesi için en büyük risk faktörünün yaş olduğunu hatırlatırlattı. Obezite, çok kalorili beslenmek ve bunu egzersizle yakamamak, yüksek protein tüketimi, kırmızı et, yağ, ekmek ve nişastayı fazla tüketmenin prostat büyümesi riskini artırdığına işaret eden Prof. Dr. Kadıoğlu “Buna karşılık ‘Akdeniz Diyeti’ dediğimiz zeytinyağı, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme ile D vitamini takviyesi ve düzenli egzersizyapmak, prostat için koruyucu unsurlardır” dedi.

KANSERE DÖNÜŞMEZ

İyi huylu prostat büyümesinin kansere dönüşmediğini ancak bazı durumlarda prostat kanseri ile birlikte görülebileceğini belirterek “Ailesinde prostat kanseri olanlar 40 yaşında PSA dediğimiz kan tahlilini ve doktor muayenesini mutlaka yaptırmalılar. Ailede kanser varsa risk 5 kat artar. Eğer kanser hikâyesi yoksa 50 yaşından sonra düzenli olarak yaptırılabilir” diye anlattı.

ERKEN TEDAVİ BÜYÜMEYİ YAVAŞLATIYOR

İyi huylu prostat büyümesinin erken teşhis ve ilaç tedavisi ile yavaşlatılabileceğini vurgulayan Türk Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cankon Germiyanoğlu ise 10 hastadan 7’sinin ilaçla başarılı şekilde tedavi edilebildiğini, sadece 3’ünün ameliyata ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yeni nesil ilaçlarla büyümenin yavaşlatılabildiğini ve büyümüş prostatın küçültülebildiğini belirten Prof. Dr. Germiyanoğlu “Kombine tedaviler dediğimiz ilaç tedavisi ile büyümüş prostatı yüzde 30 oranında küçültmek mümkün oluyor. 50 yaş üzerinde prostat hastalıkları belirtisi gösteren erkeklerin mutlaka bir üroloji uzmanına başvurması gerekir” diye konuştu.

AKDENİZ TİPİ DİYET PROSTAT BÜYÜMESİNİ YAVAŞLATABİLİR Mİ

İyi huylu prostat büyümesinin belirtileri nelerdir?

Sağlıklı bir erkek günde 5-8 defa idrara çıkar. Bunun sayısı ve özellikle gece tuvalete gitme sıklığı artıysa bir üroloğa görünmek gerekir. Bunun yanında Mesanenin tam boşalmaması hissi, idrar yapmadan önce bekleme, zayıf idrar akımı da önemli prostat belirtilerdir.



İyi huylu prostat büyümesi engellenebilir mi?

Önlemek mümkün değilse de, hayat tarzı değişikliği, beslenme, egzersiz, erken teşhis, ilaç tedavisi ile şikâyetler azaltılabilir.



Tedavi edilmezse ne olur?

Mesanede taş ya da idrar yolu iltihabı oluşabilir. İdrar yapamama problemleri ve kronik böbrek yetmezliğine kadar giden ciddi problemler ortaya çıkar. Bu durumda cerrahi gereklidir.



Hayat tarzı değişiklikleri nasıl yapılmalı?

Günde en az 1 litre su için ve egzersizi artırın. Gece yatmadan önce sıvı alımını kısıtlayın. Daha az çay ve kahve tüketin. Karnın alt tarafını sıcak ve kuru tutun. Özellikle denizden sonra ıslak mayo ile oturmayın.