Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.Emin ULUÇ

Barcelona’dan Chelsea’ye transfer olarak Arsenallilerin kalbinde büyük bir yara açan 29 yaşındaki İspanyol’un Teknik Direktör Antonio Conte’yle yaşadığı sıkıntılar, Fenerbahçe için umut oldu. Conte’nin 3-4-3 sisteminde yeteri kadar şans bulamamaktan rahatsız olan Fabregas’ın gelen teklifleri değerlendirmek istediği öğrenilirken, Chelsea yönetimi de tecrübeli oyuncuya kapıları açtı.

Sosa’nın gözü korktu bir kere

Fenerbahçe, 29 yaşındaki Cesc Fabregas’ı kiralamak için Chelsea’yle görüşmelere başlarken, Hatem Ben Arfa’yla da İspanyol yıldıza alternatif olarak temas kuruldu. Sezon başında sarı-lacivertlilerin kapısından dönen Arfa’nın PSG’de yaşadığı mutsuzluğa, Paris ekibinin Draxler hamlesi de de eklenince Fenerbahçe’nin eli güçlendi. Fabregas’ta problem yaşanması halinde Ben Arfa’nın transferine kesin gözüyle bakılırken, Beşiktaş’ın eski yıldızı Jose Sosa’yla ilgili gerçek de ortaya çıktı. Milan’ın gözden çıkardığı Arjantinlinin Fenerbahçe’yi reddettiği öğrenildi. Beşiktaş’tan terör olaylarını gerekçe göstererek giden Sosa, sarı-lacivertlilerin teklifini de aynı sebeple geri çevirdi.